В «Секрете на миллион» Регина Мянник прокомментирует отношения с Маратом Башаровым

11.02.2021, 22:34, Разное

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В предстоящую субботу гостьей программы «Секрет на миллион» станет актриса театра и кино Регина Мянник. Она расскажет Лере Кудрявцевой о своей непростой судьбе, а также прокомментирует отношения с коллегой Маратом Башаровым.

В начале своей карьеры Регина Мянник работала журналистом на проекте «Акулы пера». В программе она признается, кто ей помог устроиться на работу на телевидение. Данное шоу было одним из самых скандальных и ярких в 90-е годы, так как его гостями становились все звезды шоу-бизнеса. Чтобы проверить журналистское прошлое актрисы, в студию пришел шоумен Александр Олешко. Оказывается, она очень хорошо разбирается в антиквариате, поэтому прямо во время съемок артистке устроили импровизированный экзамен. Кроме этого, в студии «Секрета на миллион» появился Марат Башаров. Актер честно признался Лере Кудрявцевой, что пытался ухаживать за коллегой. При этом, он смотрел на Регину Мянник с нескрываемым восхищением.

Рассказала героиня программы и о своей большой любви. Ее возлюбленный был женат, но ради нее ушел из семьи, так как обоих захватила страсть. Регина Мянник родила супругу двоих сыновей, но не смогла простить того, что муж был ей неверен. Второй раз она вышла замуж за юриста, но счастье оборвалось из-за его смерти. Супруга убили, и до сих пор неизвестно, кто за этим стоял.