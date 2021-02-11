Активность НЛО заметно снизилась во время пандемии

11.02.2021, 22:34, Разное

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Эксперты по внеземным цивилизациям сообщили, что за время пандемии активность НЛО и число контактов заметно снизилось. Несмотря на это, уверены уфологи, пришельцы продолжают посещать Землю даже во время карантина.

Основная причина снижения активности кроется в самой пандемии и ограничениях. Люди меньше проводят время на открытом воздухе и, следовательно, в Сети появляется меньше видеозаписей и фотографий с НЛО. Несмотря на это, во Флориде даже карантин не помог предотвратить один такой «контакт», о котором говорили даже на телеканалах. Позднее выяснилось, что странный объект в небе был ничем иным, как ракетой «Трайдент», которую американские военные запустили с борта подводной лодки. Активность НЛО зафиксировали и в Канаде, где исследователь Жан-Минел Тена смог зафиксировать несколько объектов, пролетающих возле Луны и отбрасывающих на спутник свои тени. Эксперты сразу же объяснили, что это обычные спутники Земли и никаких странностей в подобных полётах нет, а в космонавтике такие «НЛО» встречаются повсеместно.

Астроном Ави Лоэб из США объяснил, что снижение активности пришельцев не связано с пандемией. Уфолог уверен, что всему виной загадочный объект, пролетевший через Солнечную систему в 2017 году. Его странная траектория не привлекла внимание астрономов, и они просто проигнорировали этот объект. Лоэб уверен, что это был корабль пришельцев, которые поняли, что не стоит тратить время на тех, кто их игнорирует. Коллеги астронома не считают подобные выводы научными и не видят ничего интересного в пролетавшем объекте.

Источник: www.tvc.ru