 

Президент Евросовета посетит Украину в марте – Офис президента

11.02.2021, 22:28, Новости дня
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Визит президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину запланирован на начало марта. Об этом в блоге для сайта НВ сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

“Готовимся к визиту президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину 2–3 марта, во время которого вместе с президентом [Владимиром Зеленским] он также посетит Донбасс”, – написал Жовква.

По его словам, в ОПУ надеются, что во время визита Мишеля в Украину будет подписано Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС. Жовква отметил, что глава Евросовета обещал сделать это в начале 2021 года.

О намерении посетить Украину Мишель сообщил 9 февраля после встречи в Брюсселе с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

В конце января в ОПУ заявляли, что Соглашение об общем авиационном пространстве готовится к подписанию “уже в ближайшее время”. Документ планировали подписать на саммите Украина – ЕС в октябре 2020-го, но этого не произошло.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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