Эрдоган получил вторую дозу китайской вакцины от COVID-19, которую заказала Украина

11.02.2021, 22:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Турции Реджеп Эрдоган 11 февраля получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Telegram.

Первую дозу Эрдоган получил 14 января. Он привился двухфазной вакциной CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac Biotech. Процедуру транслировали в прямом эфире.

Также сегодня вторую дозу прививки получил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, информирует пресс-служба ведомства. Сегодня, как пишет Assosiated Press, в Турции получали прививки люди старше 70 лет. С 12 февраля в стране начнут делать вторую инъекцию гражданам старше 65 лет и их супругам, уточнил Коджа в Twitter.

Yar * n sabah 65 ya * üzeri vatanda * lar * m * z * n a * lanmas * ba * l * yor. 65 ya * üzeri vatanda * lar * m * z * n 60 ya * üzeri e * leri de a * olabilecekler. Randevular * n * z * web sayfam * zdan ve mobil uygulamadan alman * z * rica ederim. pic.twitter.com/JGFZwJ4DUz

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2021

Всего в Турции первую дозу препарата ввели 2,8 млн человек (3,5% населения), говорится в релизе минздрава.

Вакцина Sinovac Biotech является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °С.

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании “Лекхим” 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. “Лекхим” получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что по контракту первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.

По информации Reuters, “Лекхим” подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Если до 31 мая компания “Лекхим” не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП “Медицинские закупки” 100% внесенной предоплаты.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—