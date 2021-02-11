 

Эрдоган получил вторую дозу китайской вакцины от COVID-19, которую заказала Украина

11.02.2021, 22:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Турции Реджеп Эрдоган 11 февраля получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Telegram. 

Первую дозу Эрдоган получил 14 января. Он привился двухфазной вакциной CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac Biotech. Процедуру транслировали в прямом эфире. 

Также сегодня вторую дозу прививки получил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, информирует пресс-служба ведомства. Сегодня, как пишет Assosiated Press, в Турции получали прививки люди старше 70 лет. С 12 февраля в стране начнут делать вторую инъекцию гражданам старше 65 лет и их супругам, уточнил Коджа в Twitter. 

Yar * n sabah 65 ya * üzeri vatanda * lar * m * z * n a * lanmas * ba * l * yor. 65 ya * üzeri vatanda * lar * m * z * n 60 ya * üzeri e * leri de a * olabilecekler. Randevular * n * z * web sayfam * zdan ve mobil uygulamadan alman * z * rica ederim. pic.twitter.com/JGFZwJ4DUz

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2021

Всего в Турции первую дозу препарата ввели 2,8 млн человек (3,5% населения), говорится в релизе минздрава. 

Вакцина Sinovac Biotech является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °С.

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании “Лекхим” 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. “Лекхим” получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что по контракту первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.

По информации Reuters, “Лекхим” подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Если до 31 мая компания “Лекхим” не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП “Медицинские закупки” 100% внесенной предоплаты.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / С «Елок желаний» по всей стране сняли более 10 тыс. открыток с детскими мечтами

12.10 / В Дагестане ликвидированы двое обстрелявших машину полиции неизвестных

14.07 / В Одесской области произошла вспышка COVID-19 в психиатрической лечебнице

26.06 / Лукашенко пообещал не допустить внешнего управления Белоруссией

15.01 / N-TV – в целях борьбы с COVID-19 жителям Майорки запретили общаться в общественном транспорте

23.08 / Протесты в Беларуси: армия выступила с предупреждением в адрес демонстрантов

10.11 / МИД назвал «простейший способ» разрешить сомнения по делу Навального

18.09 / Гривна немного укрепилась к основным валютам

30.12 / Минобороны рассказало о ходе модернизации Вооруженных сил

19.12 / Президента Чили оштрафовали на $3,5 тыс. за отсутствие маски. Он фотографировался на пляже с прохожими

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска