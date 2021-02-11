Мнение: Бабченко про эмпатию

11.02.2021, 22:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Задержанные в Сахарово; 28 человек в 8-местной камере

Невинно убиенный Аркадий Бабченко внезапно написал про то самое подмосковное Сахарово, в котором томились (и томятся до сих пор) массы арестованных, в основном молодых людей, принимавших участие в митингах 23 января и 31 января в Москве. Причем подошел Бабченко в своем описании с неожиданной стороны – вспомнив и указав, что Сахарово по первоначальному (и основному) назначению – это “фильтрационный пункт”, затеянный в 2013 году на волне поднятой тогда (в том числе и в значительной степени Навальным) “антииммиграционной” волны. Сахарово вообще-то предназначено для “отстоя” киргизов, узбеков и прочих мигрантов перед высылкой их на Родину; но когда выяснилось, что по всей Москве банально не хватает камер для помещения в них арестованных на митингах (как мы знаем с 2019 года, с “московских” протестов, во всей Москве есть “места” для примерно полутора тысяч задержанных) – кому-то пришла в голову счастливая мысль задействовать “мигрантские” отстойники. Куда и поехали автозаки с московских площадей. После чего во все соцсети посыпались сообщения о совершенно ужасных, нелюдских условиях содержания в тамошних камерах – где, подумать только, заключенных не выдавали даже матрасы, не говоря уж о постельном белье, а “параша” была единственная в камере на полсотни человек, причем не только открытая всем взорам, но и со специальной камерой, установленной прямо на нее.

И вот Бабченко пишет, со своей привычной эмоциональностью, про ЭМПАТИЮ:

“Знаете что я вам хочу сказать, россияне. Даже лучшие из вас. Вы – биологические уроды. Это я сейчас не в плане оскорбления. Это я сейчас в плане того, что в ваших биологических настройках сбиты какие-то очень важные вещи, свойственные виду «Хомо сапиенс». Например, эмпатия.

Эмпатия, если вы не в курсе, это способность сострадать другому, поставив себя на его место.

Поставив себя на его место – это самый главный компонент эмпатии.

В две тысячи тринадцатом году, когда ваш лидер шел на выборы с антимигрантской риторикой, и вам, блядям, говорили – что вы делаете!! Очнитесь!! Эти фильтропункты, эти концлагеря – они только сначала для таджиков. Что уже, в принципе, для любого нормального человека достаточно. Это уже стоп-черта. Но потом-то они будут использоваться для вас. Вы же туда с нашитыми на рукава треугольниками и уедете.

Нихера. Вообще ни разе не остановило. Мигрантская истерика, накачанная именно Алексеем Анатольевичем, как главным её рупором, была тогда чуть не ли важнейшей повесткой дня. Потом, правда, выяснилось, что она оказалась абсолютно искусственной – кто бы мог подумать, какая неожиданность – но дело было сделано. Вы и ваш лидер полностью легитимизировали фильтропункты. Сначала этот блядский палаточный лагерь в Гальяново – в двадцать первом веке, в европейской столице, да одного этого достаточно, чтобы биться головой об стену – а потом и эту замечательную тюрьму в Сахарово.

Когда я пару дней назад начал писать об этом и напоминать вам – ой, а что ж такое-то? А кто же это все наделал? Кто же это всё поддерживал? – вы толпами начали приходить ко мне в комментарии и рассказывать, что это нормальная практика во всем мире. Что так делают везде. Что во Франции тоже есть депортационные тюрьмы.

Вы решили, что у вас тут Франция, дебилы?

НУ ТАК ЖРИТЕ!! ЖРИТЕ, БЛЯДИ, В ОБЕ РУКИ!! ХАВАЙТЕ СВОЕ, ОДОБРЕННОЕ, ПОДДЕРЖАННОЕ И ВАМИ ЖЕ И ПОСТРОЕННОЕ!!!

Захотели они, блядь, как в Берлинах с Парижами.

Да что-то пошло не так.

Не Париж оказался, вишь ты, неожиданность-то какая.

Семь лет существует этот лагерь. Семь лет вам было на него совершенно насрать. Какие-то там таджики с киргизами сидели – господи, да кого это вообще интересует…

А тут вдруг – ой. Ужасные санитарные условия. Жратвы нет. Воду через бунты. Караул, помогите, сатрапы, права человека!!..” и т.д.

Девичья камера в Сахарово

Не будем здесь отмечать банальность, что сам Бабченко в этом своем спиче прекрасно проявляет то самое отсутствие эмпатии – не высказав ни слова сочувствия в адрес сегодняшних узников “фильтропункта”; это и логично, ведь Бабченко – сам россиянин, то есть все свои филиппики он вполне может отнести и к себе (и надеюсь, он это делает).

Но главное другое: он ведь абсолютно прав. На подобный феномен я уже тоже не раз обращал внимание, но в применении к своей “любимой” призывной армии. Периоды общественного внимания к царящей там “дедовщине” всегда, еще с поздних советских времен, странным образом коррелировали с вопросом “берут ли в армию студентов”. Когда вдруг стали брать – тут и поднялся вал публикаций, фильмов, телепередач и даже книг, посвященных ужасам “дедовщины” и, главное, страстным требованиям “этого нельзя допускать!”. А вот стоит только перестать брать студентов, обеспечить, чтобы призывная армия пополнялась только из рядов “рабочих и крестьян” – и куда что девается: интерес “общественности” к “неуставным отношениям” (один из псевдонимов “дедовщины”) мигом снижается чуть ли не до нуля.

Какой-нибудь слишком наивный наблюдатель на основании этого мог бы даже (поспешно) заключить, что дедовщина в армии появляется и особенно свирепствует именно в связи с появлением в казармах студентов; а вот дети низших, необразованных сословий живут друг с другом в казармах мирно и дружно. На деле, конечно же, все обстоит строго наоборот.

Вот и в случае с Сахарово видим тот же феномен: пока без одеял и простыней в бетонных казематах держали никому не интересных мигрантов – всех всё устраивало, никому ни до чего не было дела. При том, что в Сахарово, очевидно, все было так, как сейчас, все ВОСЕМЬ ЛЕТ. А теперь, когда там “внезапно” оказались наши “кровиночки” – сразу же поднялся шухер: как же так, это “нечеловеческие условия”.

Вроде бы прямая иллюстрация старой, но верной формулы – “не спрашивай, по ком звонит колокол; он звонит по тебе”. Но более чем уверен, что даже и такой, предельно прозрачный пример обыватели сумеют истолковать с точностью до наоборот – в духе “так им и надо” и “мы-то не такие”. Плюс – лишний повод оттоптаться на Бабченко, в святой уверенности, что если ты дискредитируешь источник, то и исходящая от него новость станет “яко несуществующей”: такой вот колдовской способ управления реальностью, прекрасно освоенный отечественными юзерами.

Но Бабченко, повторю, прав. Даже в том, что у него тоже нет эмпатии; это лишь сближает его с нами.