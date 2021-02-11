 

Минцифры рассказало про переход с «8» на «0» при звонках по межгороду

11.02.2021, 22:15, Новости дня
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Для звонка по межгороду на мобильные телефоны с 2025 года необходимо будет набирать код «0» вместо «8», а звонки за рубеж будут осуществляться через код «00», соответствующий проект приказа о российской системе нумерации подготовило Минцифры.

«Ввести в действие российскую систему и план нумерации поэтапно: первый этап (до 2025 года) – осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений – на международный префикс «Пмн = 00», – цитирует документ РИА «Новости».

«В разрабатываемом проекте приказа Минцифры РФ «Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации» планируется с 2025 года при внутризоновых и междугородных вызовах набирать «0» вместо «8», при международных вызовах – «00». При оказании услуг подвижной радиотелефонной связи планируется набирать «0», – рассказали в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве пояснили, что проект разработан, чтобы закрепить в российской системе и плане нумерации номера «122» как «Единая служба оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» (единый номер по коронавирусу) в соответствии с постановлением правительства.

Ранее замглавы Минцифры Олег Иванов заявил, что оснований для повышения тарифов на мобильную связь в январе нет, операторы сотовой связи должны заранее информировать абонентов об изменениях тарифов.



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