Европарламент призвал приостановить запуск БелАЭС

11.02.2021, 22:15, Новости дня

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Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС, назвав ее эксплуатацию возможным источником угрозы для Евросоюза.

Согласно тексту резолюции, ЕП «призывает Комиссию тесно сотрудничать с властями Белоруссии, чтобы приостановить процесс запуска до тех пор, пока все рекомендации ЕС, сделанные в рамках стресс-тестов, не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности, а также пока белорусское общество и соседние страны не будут должным образом проинформированы о принятых мерах». Резолюцию поддержало большинство: 642 депутата из 692 голосовавших, передает РИА «Новости».

Составители резолюции также выражали мнение, что станция реализуется как геополитический проект Белоруссии и России, а также что ее строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы для Европейского союза и его государств-членов с точки зрения безопасности, здоровья и защиты окружающей среды.

Также в пресс-релизе сообщается, что депутаты серьезно обеспокоены «по поводу безопасности Островецкой атомной электростанции в Белоруссии и требуют приостановить ее коммерческий запуск». В резолюции парламент критикует «поспешный ввод в эксплуатацию» этой АЭС, а также «недостаток прозрачности и официальной информации относительно частых аварийных остановок реактора» и проблем с оборудованием, отмечается в релизе.

В Европарламенте недовольны, что, несмотря на вопросы к безопасности, в ноябре прошлого года электростанция начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций экспертной оценки ЕС от 2018 года. Также в ЕП считают поспешным стремлением к вводу АЭС в коммерческую эксплуатацию в марте 2021 года, и озабочены близким расположением АЭС к странам ЕС, таким как Польша, Литва, Латвия и Эстония, говорится с тесте резолюции.

Ранее сообщалось, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае этого года. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.