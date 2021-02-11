Миссия ОБСЕ не нашла в Донбассе российских военных

11.02.2021, 22:15, Новости дня

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Глава спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик на заседании СБ ООН сообщил, что утверждения о присутствии российских военных в Донбассе не подтверждается наблюдателями.

На заседании Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Норвегия и Великобритания заявили о том, что в Донбассе якобы присутствует «российская военная техника и персонал». Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил о словах экс-главы миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана, который указывал, что «СММ не фиксировала и не фиксирует нахождение российских военных подразделений в Донбассе».

Чевик, комментируя «вопрос о российском присутствии», подтвердил, что знает о заявлениях Апакана. В ходе работы самого Чевика на посту главы мониторинговой миссии, по его собственным словам, «случаев, когда наблюдались бы российские военные», в докладах миссии ОБСЕ «зарегистрировано не было», передает РИА «Новости».

Напомним, Небензя заявил, что Германия и Франция являются соучастниками преступлений Киева в Донбассе, а не посредниками в урегулировании конфликта на востоке Украины.