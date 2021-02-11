 

В Анкаре исключили отказ от российских С-400

11.02.2021, 21:58, Новости дня
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Турция не откажется от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын интервью телеканалу ТРТ.

«Решение по С-400 не было принято в одночасье, мы рассказали об этом нашим американским коллегам. Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за 4 месяца до CAATSA. С юридической точки зрения заявления [США] непоследовательны. Американская сторона сообщила, что пока не будет вести никаких переговоров по этому вопросу», – передает его слова ТАСС. Калын заявил, что Турция не откажется от российских С-400.

Накануне США вновь потребовали избавиться от российских ЗРК. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «С-400 не совместимы с техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО».

Напомним, Вашингтон и ранее предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у РФ второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.



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