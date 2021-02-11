 

Эксперт объяснил, зачем Санду повторно выдвинула Гаврилицу на пост премьер-министра

11.02.2021, 21:58, Новости дня
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Президент Молдавии Майя Санду специально во второй раз выдвинула кандидатуру, которая не будет поддержана большинством депутатов, чтобы избрание правительства не состоялось, и были назначены досрочные выборы парламента, сказал газете ВЗГЛЯД молдавский правозащитник и бывший политзаключенный Павел Григорчук.

Напомним, Наталья Гаврилицу, которая  является вице-председателем созданной Санду партии «Действие и солидарность», уже выдвигалась президентом Молдавии в качестве кандидата в премьеры.

Однако парламент Молдавии отказался поддержать это назначение: никто из депутатов не отдал за Гаврилицу своего голоса. Если ситуация повториться, и новое правительство не удастся сформировать во второй раз, парламент, согласно законодательству республики, должен быть распущен. Позже Санду повторно выдвинула кандидатом в премьер-министры Гаврилицу.

«В данном случае действия Майи Санду, нравятся они кому-то или нет, совпадают с волей народа. По всем общественным опросам, большая часть общества желает досрочных парламентских выборов», – считает Григорчук.

В этом парламенте – ноль, сообщил правозащитник, имея в виду и количество депутатов, поддержавших в первый раз кандидатуру Гаврилицу, и нынешнюю легитимность молдавского парламента.

«Я уже говорил – отметил эксперт, – что депутаты переходят из фракции во фракцию, по несколько раз меняя партии, делают это, очевидно, за деньги. Естественно, такой состав парламента нелегитимен».

Несмотря на то, что экс-президент республики Игорь Додон на прошлой неделе обещал, что будет голосовать против правительства, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, которых хочет Санду, социалисты сегодня поддержали идею выдвижения кабинета экс-министра финансов Марианы Дурлиштяну.

Это кабинет, поддержанный депутатами Плахотнюка и Шора, подчеркивает эксперт. Оба олигарха, с которыми связывают отколовшуюся от Демпартии Молдавии партию ProMoldova, вместе покинули страну и объявлены в международный розыск.



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