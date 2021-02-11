США заявили о возможном завершении импичмента Трампа в выходные

11.02.2021, 21:58, Новости дня

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Американские сенаторы полагают, что финальное голосование по вопросу импичмента экс-президента США Дональда Трампа может состояться в верхней палате Конгресса уже в эти выходные, информирует CNN.

Процесс импичмента в отношении Трампа идет в Сенате уже третий день. Ранее законодатели приняли резолюции по формату самой процедуры, согласно которой каждой стороне дается на изложение своей позиции не больше восьми часов в день. В среду и четверг обвинители приводили свои доводы, осталось предоставить слово защите. Сенаторы получат в общей сложности четыре часа, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям. Кроме того, еще предстоит принять решение относительно вызова свидетелей. На заключительные заявления обеим сторонам отведено четыре часа, передает ТАСС со ссылкой на американский телеканал.

Как информирует CNN, сенатор Рой Блант (республиканец от штата Миссури) ответил на вопрос о сроках окончания разбирательства: «Суббота выглядит все лучше». В свою очередь сенатор Дебби Стабенау (демократка от штата Мичиган), по сведениям телекомпании, заявила, что, по ее мнению, процесс может завершиться вечером в субботу или днем в воскресенье. Она также отметила, что не видит необходимости в вызове свидетелей.

Как информирует со ссылкой на источники телеканал, сторона защиты, вероятно, потратит на изложение своей позиции меньше 16 отведенных на это часов.

Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. В начале января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли пять человек.

Обвинитель от Палаты представителей США Стейси Плэскит сообщила на процессе импичмента Трампа в Сенате, что его сторонники хотели убить Майкла Пенса, занимавшего пост вице-президента, и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В Сенате США были продемонстрированы видеокадры штурма Капитолия. Главный обвинитель, член Палаты представителей Джейми Раскин предложил телезрителям убрать от экранов детей.