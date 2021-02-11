Положили с Радиоприбором

11.02.2021, 21:46, Разное

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Известное на всю страну предприятие, выпускающее компоненты для ракетных комплексов, закрывают в Приморье.

Во Владивостоке во второй раз обанкротилось крупнейшее предприятие оборонно-промышленного комплекса — «Радиоприбор» (с 2016 года — производственный комплекс АО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова»). Имущество распродают с молотка, сотрудников увольняют.

Сейчас на заводе работает 406 человек. 179 из них на время вынужденного простоя предприятия с 8 по 28 февраля отправлены на 2/3 оклада. Что дальше — непонятно.

На «Авито» уже выложены станки — имущество завода. На 26 февраля назначены торги: активы «Радиоприбора», помещения и оборудование, мебель, инвентарь, оргтехника продаются за 1,6 млрд рублей единым лотом. Это уже не первая попытка сбыть все разом — раньше на торги никто не выходил, да и сейчас желающих нет. Юрист ДМЗ Ольга Шахова утверждает, что договоры аренды никто не продлил, долги перед кредиторами Владивостокского завода — аж 4 миллиарда, а «Радиоприбор» не выполнил обязательств по завершению работ. В коллективе, к слову, другое мнение: о том, что юрист толком не ведет работу с кредиторами.

Между тем, в актовом зале предприятия 8 февраля держали ответ перед коллективом руководители Дубненского машиностроительного завода и представители краевого минпромторга.

Фото: Валерия Федоренко «Новая»Не все так красиво

Имущество «Радиоприбора» в 2016 году передано в аренду ДМЗ, во Владивостоке организован филиал Дубненского машиностроительного завода с тем, чтобы выполнить гособоронзаказ. Край, конечно, поспешил с обещаниями. Тогда ДМЗ пригрозили: не возьмете — не получите госконтракт, других арендаторов найдем. И в апреле 2017-го на производственный комплекс «Дубненского машиностроительного завода Н.П. Федорова» во Владивостоке начался набор сотрудников, а предприятие из Московской области получило заказ от Минобороны. И тут же передала часть «Радиозаводу» в городе Кыштым Челябинской области.

Трудовые договоры с коллективом бывшего «Радиоприбора» заключались до 25 ноября 2020 года — практически, как и срок сдачи заказа, и срок договоров аренды недвижимости и оборудования. Однако тут возникла проблема: «головное предприятие» не вовремя, по словам сотрудников, оплачивало закупку материалов и комплектующих, соответственно, доделать работы вовремя не представилось возможным. Трудовые договоры перезаключили до 26 октября 2021 года. Но в декабре людям сперва объявили, что из оставшегося оборонзаказа половину отдают в Кыштым, потом — что туда уходит вся работа.

О том, что всех уволят, начальство заговорило в конце января. «Нам предложили уволиться по соглашению сторон с частичным вознаграждением.

А если сотрудники помогут отгружать детали и материалы, то получат премию, — говорит один из работников завода. — Складывается впечатление, что краевую администрацию ввели в заблуждение, сообщив, что заказ у нас закончился и что они бессильны в решении вопроса согласования аренды, поэтому выплатят компенсацию сотрудникам за досрочное увольнение».

Военная тайна

«Наш завод — наша гордость» — надпись на кирпичном здании, принадлежащем предприятию, издалека видно всем, кто едет по новой трассе, введенной во Владивостоке к саммиту АТЭС в 2012-м. Тот год и для «Радиоприбора» стал знаковым: он прошел техническую модернизацию, коллектив освоил новые технологии, с помощью которых выполнять заказы Минобороны стало сподручнее.

О том, что здесь выпускают, коллектив молчит. Но это сейчас военная тайна. А раньше пресса о продукции предприятия сообщала активно. В советские годы цеха владивостокского предприятия обеспечивали электроникой 25% ВМФ. В начале 2000-х писали, что «Радиоприбор» поставляет на Арсеньевский авиационный завод «Прогресс» (там сейчас делают вертолеты, в частности — Ка-52 «Аллигатор») детали для производства противокорабельных ракетных комплексов, оснащенных тяжелыми сверхзвуковыми ракетами «Москит».

Позже писали, что «производственно-технологический комплекс ДМЗ позволяет выполнять все виды работ по созданию авиационной и ракетной техники: от проектирования и производства оснастки до изготовления всех необходимых комплектующих, сборки и выпуска готовых изделий на самом современном уровне».

Фото: Валерия Федоренко «Новая»Кто получит по мозгам?

В эти дни сотрудники в один голос твердят: нас бросили и обманули.

— Я пенсионер. Конечно, хотела бы работать, — говорит начальник отдела метрологии Людмила Александровна. — Для метрологов лишней работы нигде нет. Так что, если уволят, дома буду, наверное…

На «Радиоприборе» Людмила Александровна работает с 2004 года. Но что сейчас делать с заводом, которому отдано 16 лет, не знает. Знает только, что никто ничего решать на местном уровне не станет.

— Сейчас прошло собрание, и они показали свое лицо, — заявляет еще один сотрудник на проходной предприятия. — Как только начала выступать юрист, уже все стало понятно… Из того, что в свое время говорил господин Рогозин по поводу нашего предприятия, получается… пшик. У нас единственный шанс — достучаться до Путина. Если даже там не услышат, значит, правительство нас игнорирует.

Кстати, в 2016 году тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил о «Радиоприборе» буквально следующее: «Мы не позволим банкротить предприятие, связанное с выполнением гособоронзаказа». И добавлял: «Те, кто пытается выводить деньги государственного оборонного заказа, играть с нами в игры, получит по мозгам».

«Приморский край нас просто кинул»

Сотрудникам, конечно, предложили рабочие места на других предприятиях, даже в Дубне. Насчет Дубны люди смеются.

— Сливают нас. Говорят, заказы вовремя не сдавали, поэтому идет просрочка. Да, не сдавали. Так у нас не было комплектующих! — объясняет монтажник радиоприборов Анна Фоменко.

— Мы пытались закупить материалы, заказывали, но их не оплачивали. Мы ничего не могли делать! Представители головного предприятия объясняют, что денег не было. Для нас денег не было, а для Кыштыма появятся?!

В письме высоким чинам так, между прочим, и сказано: «При выполнении Государственного оборонного заказа №162018742012241212208000778 постоянно создавалось искусственное затягивание сроков обеспечения производства: долгая процедура подписания договоров поставки материалов, неоплата заключенных договоров, «урезание» штатного расписания, задержка в оплате необходимых инструментов, отсутствие материалов для технологических нужд, что закономерно привело к срыву сроков изготовления Государственного оборонного заказа».

Люди уверены: ситуация с невыплатой денег за материалы спланирована заранее. ДМЗ просто хотел перевести заказы на Кыштымский завод.

— Там сидит разработчик. До этого не шли у них эти изделия. У нас шли, у них — нет. Так они все это разработали, и им сейчас выгоднее там выпускать. Цену они там меньшую ставят. Тем более, что им там ближе. А мы неугодны, — продолжает Анна Фоменко. Стоящие вокруг люди кивают, мол, все верно.

Все надеются, что завод «Радиоприбор» понадобится какому-нибудь другому предприятию. Производить-то здесь могут практически что угодно, даже необязательно части крылатых ракет. Руки у людей золотые. Да и потребности у армии и флота на Дальнем Востоке, у космодрома «Восточный» колоссальные.

8 февраля работники написали заявление в прокуратуру Приморья — выразили несогласие с переводом на 2/3 оклада. Бумагу передали в Москву, по месту регистрации основного предприятия. До этого коллектив отправил обращение полпреду Трутневу, президенту Путину, губернатору Кожемяко, в Минобороны…

— 9 февраля собирается трудовая инспекция Приморского края и делает нам предложение: по 40 вакансий на каждом предприятии оборонной промышленности региона. Да и Дубна предлагает работу, — комментирует, посмеиваясь, технолог Галина Шевченко. — Наш Приморский край нас просто кинул.

Галина Юрьевна остается на бирже труда. Возраст у нее предпенсионный, что осложняет трудоустройство.

— Считать копейки, видимо, придется, — рассуждает собеседница. — И пенсии нет. А возрастных сотрудников у нас много, процентов 50.

Краткая история терзаний

После распада СССР «Радиоприбор» приватизировали. Руководил им долгое время Игорь Борбот, личность легендарная. Он за присвоение более чем четырех млрд на стройке судоверфи «Звезда» в Большом Камне был осужден заочно и в 2015 году объявлен в международный розыск. В США, куда Борбот вовремя бежал, его нашли и в 2016 году посадили в тюрьму.

По версии же Борбота, уголовное преследование его и его деловых партнеров началось из-за отказа отдать компанию «Владивосток девелопмент» (оценивалась в 2014 году в $350 млн, торговый оборот — $100 млн). Он по этому поводу даже подавал из-под стражи иски против очень серьезных государственных мужей. Безуспешно, разумеется.

Как бы то ни было, люди Борбота после его официального выхода из состава акционеров «Радиоприбора» в 2014 году и последующего побега продолжили дербанить предприятие. С 2015 года сотни сотрудников месяцами сидели без зарплаты и митинговали, а директор Михаил Харченко, связанный с беглым героем, рассказывал прессе, что «на завод пришла беда» и заказчики не заплатили за выполненную работу. Но, как выяснило следствие, на счетах средства были. Харченко тоже сел.

Фото: Валерия Федоренко «Новая»

Тогда администрация края выделила почти 180 млн из резервного фонда, чтобы частично закрыть работникам долги по зарплате. Однако к лету 2016-го долги завода превысили 3,5 миллиарда рублей, 223 миллиона — по зарплате. И предприятие пришлось банкротить. Вот как раз тогда и началась его новая история — как филиала Дубненского машиностроительного завода.

…А долги по зарплате так до сих пор и не выплатили.

Версия краевых властей

«В 2014 году ОАО «Радиоприбор» попало в сложную финансовую ситуацию, итогом которой стало банкротство предприятия (об этом ниже. — В. Ф.). Для выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) производственные мощности были переданы в аренду ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова», а трудовой коллектив продолжил работу по срочным контрактам. Эти контракты, как и срок выполнения ГОЗ, истекают в этом году.

В связи с ожидаемым окончанием работ по гособоронзаказу трудовому коллективу «Радиоприбора» руководство ОАО «ДМЗ» предложило различные варианты прекращения трудовых отношений, в том числе досрочное расторжение договоров по согласию сторон с выплатой единовременной компенсации в размере пятикратной среднемесячной зарплаты, трудоустройство в режиме простоя до окончания срока действия контрактов с сохранением 2/3 заработной платы. Кроме того, желающие могут трудоустроиться на предприятии ОАО «ДМЗ» в городе Дубна с предоставлением ряда компенсаций.

По словам Михаила Сивака, представителя собственника ОАО «ДМЗ», все денежные начисления работникам будут производиться исходя из максимально возможного размера в каждом конкретном случае.

Кроме того, с 9 февраля приступит к работе совместная рабочая группа, в которую войдут представители минпромторга и минтруда Приморья и ОАО «ДМЗ». Ее задача — оказать желающим содействие в трудоустройстве на других предприятиях.

— Мы в индивидуальном порядке рассмотрим обращения всех сотрудников «Радиоприбора», желающих трудоустроиться на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона, и окажем им в этом содействие. Это заводы «Изумруд», «Дальприбор», «Дальзавод», «Звезда» и другие. Мы провели предварительные консультации с этими предприятиями, они готовы рассмотреть такую возможность, тем более что потребность в квалифицированных кадрах там есть, — уточнил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Валерия Федоренко

собкор «Новой»

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