Independent – в ЕС отвергли призыв Великобритании к перезагрузке отношений после брексита

11.02.2021, 21:44, Новости дня

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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил приверженность Европейского союза североирландскому протоколу на фоне призывов Великобритании пересмотреть его положения, пишет The Independent. Более того, Шефчович указал на невыполнение Лондоном взятых на себя согласно документу обязательств.



Reuters

Брюссель отверг предложение Лондона пересмотреть отношения между двумя сторонами и внести изменения в североирландский протокол, связанный с соглашением о брексите, призвав Великобританию выполнять обещания, данные Северной Ирландии в рамках соглашения, пишет The Independent.

Как отмечает издание, письмо привело к росту напряжённости накануне встречи Шефчовича и Гоува для обсуждения проблем, возникших в связи с созданием условной торговой границы между Северной Ирландией и остальной частью Соединённого Королевства, призванной сохранить границу с Республикой Ирландия открытой. Отношения сторон резко обострились 29 января, когда Еврокомиссия объявила, что хочет ввести частичный таможенный контроль на границе Ирландии и Северной Ирландии, чтобы через эту границу в Британию не вывозились вакцины от коронавируса.

В частности, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в письме главе канцелярии британского правительства Майклу Гоуву не поддержал просьбу о продлении «льготного периода» на ввоз ряда товаров в Северную Ирландию из остальной Великобритании до конца 2022 года.

The Independent напоминает, что по условиям североирландского протокола с апреля перестают действовать упрощённые проверки продовольственных товаров, перемещаемых между Северной Ирландией и остальной частью Соединённого Королевства. С этого времени Брюссель планирует начать проверку грузов, для ввоза которых на территорию ЕС требуются сертификаты и таможенные декларации.

При этом, по словам Шефчовича, необходимо «всецело и добросовестно» осуществлять меры, на которые ранее согласился Лондон, назвав их «взаимно согласованным юридическим обязательством».

Несмотря на недовольство североирландским протоколом как в Великобритании, так и в республике Ирландия, а также возникшего дефицита товаров на полках североирландских магазинов, Шефчович подчеркнул приверженность документу, назвав её «непоколебимой». В своём письме европейский политик отметил, что протокол является «единственным способом защитить Белфастское соглашение, сохранив мир и стабильность и избежав жёсткой границы на острове Ирландия».



Кроме того, вице-президент Еврокомиссии воспользовался возможностью указать на невыполнение Лондоном обязательств по претворению в жизнь условий протокола. Так, Шефчович указал на то, что пограничные контрольно-пропускные пункты пока не функционируют в полном объёме, а официальные проверки не осуществляются в соответствии с правилами ЕС.

В свою очередь, в британском правительстве выразили разочарование неспособностью Еврокомиссии признать, каким «потрясением» для Северной Ирландии стало её решение ввести частичный таможенный контроль на границе Ирландии и Северной Ирландии. Лондон указал на необходимость «принять срочные меры для восстановления доверия», пишет The Independent.