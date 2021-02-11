Вести – украинское телевидение в будущем ждёт «большая чистка»

11.02.2021, 21:44, Новости дня

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Украинский телевизионный эфир в ближайшее время ждут разительные перемены. Как пишут «Вести», вместо закрытых оппозиционных каналов могут появиться новые. Однако каждый телеканал имеет своего владельца или бенефициара, поэтому и качество контента, и редакционная независимость напрямую будут зависеть от тех, кто за ними стоит.



Reuters

Украинское телепространство в ближайшее время ждут разительные перемены. Как пишут «Вести», после того как вследствие санкций были закрыты три оппозиционных телеканала ZIK, NewsONE и «112 Украина», в медиахолдинге «Новости», куда они входили, задумались об изменении корпоративной структуры и создании одного отдельного вместо трёх.

«Они хотят сделать журналистов миноритарными акционерами, по аналогии с тем, как поступил Игорь Коломойский в 2017 году, когда у его каналов возникли проблемы. Однако процесс пока идёт тяжело, они хотят набрать 50 подписей, которых пока нет», — сообщил изданию информированный источник.

В распоряжении «Вестей» оказалось письмо за подписью президента медиахолдинга «Новости» Егора Бенкендорфа, в котором он сообщает: «Мы намерены создать новый телеканал со всеми вами в качестве его соучредителей, уже на следующей неделе будет создана новая компания, учреждённая членами коллектива телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Учредителями нового телеканала в равных долях могут стать все без исключения сотрудники».

Сам Бенкендорф письмо не комментирует, а журналисты трёх закрытых каналов в ответ на вопрос о создании нового медиа отвечают так: «Большие коллективы трёх телеканалов не планируют исчезать с экранов. У нас амбициозные планы».

Кроме того, собеседник, близкий к офису украинского президента, рассказал изданию о создании телеканала, который был бы близким к группе Игоря Коломойского «1+1».

«Там давно ходили идеи о создании новостной студии в дневном эфире, которая вещала бы в режиме live. Однако в итоге решили не выводить это в эфир «1+1», а создать отдельный телеканал. Оборудования для него пока нет, но площадка уже готова», — заявил источник.

Во всех случаях речь идёт о потоковых новостных телеканалах, которые будут вещать в таком же режиме, как тройка закрытых из-за санкционного давления.

«Но даже сейчас рынок информационных телеканалов перенасыщен: у аудитории попросту нет такого спроса, и рынок просто рвут на части игроки, каждый из которых хочет увеличения влияния», — говорит «Вестям» депутат, замглавы парламентского комитета по свободе слова Евгений Брагар.

Однако, продолжает издание, каждый телеканал имеет своего владельца или бенефициара. Поэтому и качество контента на телеканалах, и редакционная независимость напрямую зависят от тех, кто за ними стоит.

«На Украине информационные телеканалы в большинстве случаев — это не столько медиабизнес, сколько инструмент продвижения определённых политических акцентов, влияния на избирателей. Это продолжение части политики для олигархов и влиятельных людей», — поясняет «Вестям» глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Что делать с подобной ситуацией, ответа пока нет. В офисе президента спешно готовят новую редакцию проекта закона «О медиа». В него хотят включить такие понятия, как «баланс мнений» (право выступить в эфире должны получить две стороны, например, оппозиционер и представитель власти), «язык вражды» (например, когда о гражданах говорят как об «иностранцах» из-за их этнической принадлежности — подобные манипуляции часты со стороны националистически настроенных спикеров), «информационный терроризм» (высказывания против государственности) и другие.

«Закон не будет запрещать партийные СМИ, но обяжет указывать, какая партия за ними стоит. Он должен стать своеобразной пилюлей, которая сделает украинские СМИ более сбалансированными», — отмечает политолог Сергей Быков.

По его данным, проект будет вынесен на рассмотрение в течение месяца, а принят в целом до середины марта.

«Но не думаю, что он пройдёт через зал: слишком много голосов против и в нашей фракции (я также его не поддержу), и в медиасообществе. Будет 170–180 голосов за, не больше. Слишком уж много полномочий получает, согласно проекту, Нацсовет по ТВ и радиовещанию — это и блокирование ТВ-каналов, и свобода интернета», — рассказывает «Вестям» Брагар.