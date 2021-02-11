WSJ – Иран произвёл металлический уран в нарушение сделки по атому

11.02.2021, 21:44, Новости дня

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По условиям соглашения, подписанного в 2015 году, Иран не должен заниматься деятельностью, связанной с производством ядерной бомбы, но в МАГАТЭ заявили, что иранские учёные получили металлический уран. Как пишет The Wall Street Journal, вероятно, так Тегеран хочет оказать давление на Вашингтон, чтобы тот скорее вернулся к переговорам и снял санкции.



Reuters

Иран начал производство вещества, которое ему запрещено производить по соглашению 2015 года и которое может быть использовано для создания ядерной бомбы — металлического урана, пишет The Wall Street Journal. Об этом изданию стало известно из отчёта МАГАТЭ. Производство началось 6 февраля на объекте в городе Исфахане.

Произвести удалось небольшое количество природного металлического урана, необогащённого — 3,6 г. Чтобы использовать его для ядерной бомбы, Ирану понадобится около полукилограмма высокообогащённого металлического урана. Ещё в декабре Тегеран предупреждал, что в течение пяти месяцев займётся его производством.

Автор статьи напоминает, что администрация Трампа вышла из сделки по иранскому атому, и теперь Иран также предпринимает действия в нарушение тех договорённостей. Например, он увеличил производство ядерного топлива, занимался обогащением урана там, где не должен был, обогатил уран до 20%.

Эти действия с ураном могут иметь как гражданское, так и военное назначение, но производство металлического урана гораздо больше связано именно с производством ядерного оружия. По соглашению 2015 года, Ирану на 15 лет было запрещено его производить.

Эксперты отмечают, что этот шаг Ирана лишь обострит напряжённость в его отношениях с США, тогда как Байден ищет возможности для восстановления дипломатии и возвращения к соглашению. По мнению политологов, таким образом Иран пытался оказать давление на США. Тем более что Байден отказывается делать первый шаг и снимать санкции, призывая Иран сначала вернуться к соблюдению условий договора.

Иран же настаивает, что и металлический уран он производит для своего атомного реактора в научно-исследовательских целях. В МАГАТЭ отметили, что Иран в январе проинформировал агентство о таком эксперименте. Европейские страны ещё тогда выразили свою озабоченность по этому поводу.

«Иран может перестараться своими попытками вынудить США облегчить ему санкции», — приводит издание слова американского политолога. Он отметил, что природный уран нельзя использовать для создания ядерного оружия, но здесь важнее те знания, которые Иран получит в производстве металлического урана.

Сейчас, по словам западных чиновников, Ирану, возможно, осталось три-четыре месяца до того момента, когда у него окажется достаточно взрывчатого вещества для создания ядерной бомбы. Когда страны подписывали договор в 2015 году, расчёт был на то, чтобы держать Иран на расстоянии как минимум в год от ядерного оружия, пишет The Wall Street Journal.