Daily Wire – ведущий CNN сравнил штурм Капитолия с геноцидом в Руанде

11.02.2021, 21:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В эфире CNN ведущий Андерсон Купер фактически сравнил штурмующих Капитолий с режимом, устроившим геноцид в Руанде, считает Daily Wire. По мнению канала, приравнивая к самым порочным негодяям этого мира республиканцев, левые пытаются превратить их в парий и заставить общество отвергнуть их.

Знаете, порой политика относительно дружелюбна. «Относительно» — здесь ключевое слово. Иногда она бывает по-настоящему злобной. На данный момент мы куда ближе как раз к этому полюсу. Андерсон Купер выразил это в эфире CNN, когда говорил о единстве и об исцелении ран, а также о том, что мы должны исповедовать инклюзивность и толерантность. Мол, мы не можем пытаться превращать людей в изгоев, в то время как он, по сути, сравнил всех республиканцев с наихудшими убийцами, маньяками геноцида и самыми порочными негодяями этого мира.

(Отрывок из эфира CNN.)

АНДЕРСОН КУПЕР, ведущий CNN: Думаю, частично всё это зависит от того, о чём вы только что упомянули. На ум приходит мысль об отчуждении людей от общества, и примеров подобного поведения за последние четыре года, как и за последние несколько десятилетий, мы видели немало. Однако так легко превращать людей в парий, показывать их таким образом, будто они не американцы, не патриоты и не люди. Подобное мы видели в Боснии и в Руанде, где хуту вещали по радио, что тутси — это тараканы, подстрекая своих слушателей к геноциду.

Подобное происходит и на кадрах видео, где люди, утверждающие, что они патриоты, называют его (полицейского. — ИноТВ) именно таким образом (демонстрирует кадры с нецензурной бранью).

Ну надо же, ведь левые никогда ничего не говорили плохого ни полицейским в лицо, ни о полиции в целом. Если не считать всего 2020 года. Но давайте забудем об этом на секунду, ведь мы говорим о республиканцах, и мы не хотим превращать людей в изгоев. Республиканцы превращают людей в парий — ну те самые злобные, страшные и неисправимые республиканцы.

Эти неонацисты. Это они превращают людей в изгоев. Те самые республиканцы, которые ничем не отличаются от режима, занимающегося геноцидом в Руанде. Это те самые люди, которых никто и никогда не простит, поэтому их нужно выкинуть из страны — настолько они ужасные и злые. Превращают людей в изгоев, видите ли. Превращать людей в парий — это очень плохо.

Если вы превращаете людей в изгоев, вы уподобляетесь тем самым республиканским тараканам, которых нужно выжечь, выкинуть из страны, чёрт возьми!

Неужели Андерсон Купер не понимает, что говорит? Наверное, понимает. Возможно, он понимает, насколько парадоксальные вещи он озвучивает, но ему всё равно, потому что он превращает людей в изгоев, облекая в слова мысли левых.

И эти змеюки, змеюки-республиканцы хотят поддержать… Я говорю о реальных змеюках-республиканцах. Я призываю к отчуждению Митта Ромни и компании. Они поддержали неконституционную процедуру, направленную не только против Дональда Трампа, но и против нас всех.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2021 года.