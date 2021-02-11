Ouest-France – из-за изменения климата Сибирь может стать главной житницей мира

11.02.2021, 21:44, Новости дня

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Из-за потепления климата начинает таять зона вечной мерзлоты, открывая для сельского хозяйства новые пространства Сибири. Так что, как пишет Ouest-France, эксперты делают вывод, что РФ в ближайшие 60 лет сможет почти удвоить производство зерновых, что неизбежно скажется на мировых рынках.



Reuters

Россия стала главным экспортёром зерновых в мире. Но это лишь начало, дальше её позиции будут укрепляться, сделали вывод авторы доклада группы экспертов Demeter, результаты которого приводит Ouest-France.

В ближайшем будущем Сибирь, возможно, станет главной житницей всего мира, если потепление климата продолжится. В таком случае зона вечной мерзлоты станет возможной для сельскохозяйственной деятельности.

Так что, по подсчётам экспертов, производство зерновых в РФ может вырасти с 220 до 400 миллионов тонн к 2080 году. На юге Сибири и вовсе можно будет собирать по два урожая в год. Однако в разные годы может выходить разный урожай. Российский президент это понимает и хочет сделать из этого факта рычаг влияния.

Если эти прогнозы сбудутся, такой приток предложения будет нести в себе угрозу для мировых рынков. У европейских производителей увеличится конкуренция, тем более что у РФ издержки на производство будут невысоки.

При этом с точки зрения экологии нет поводов для радости, отмечают эксперты. Таяние вечной мерзлоты скажется на климате и может спровоцировать природные катастрофы. Впрочем, помимо экологических проблем, человечество сталкивается с проблемой продовольствия. Авторы доклада отмечают, что сейчас в мире живёт больше людей, чем когда-либо.

Эти доклады выходят раз в год, и, как отмечает автор статьи, главное их достоинство в том, что они ставят проблемы, связанные с сельским хозяйством и питанием, в широкий геополитический контекст. В частности, например, там под новым углом рассматривают вопрос о санитарных рисках, связанных с неконтролируемым использованием антибиотиков в разных регионах мира.

В этом году авторы доклада делают такой вывод: странам необходимо вписывать в свою политику заботу о безопасности, здоровье людей и устойчивости окружающей среды, пишет Ouest-France.