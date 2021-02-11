Арктические льды помогли ученым раскрыть секреты Римской империи

11.02.2021, 21:42, Разное

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Арктические льды помогли группе учёных раскрыть экономические секреты Римской империи. Благодаря залежам льда им удалось установить самые точные даты пика и спада денежного оборота среди жителей Древнего Рима.

Суть исследования заключалась в изучении проб арктического льда, который способен тысячелетиями сохранять в своем составе данные об атмосферных явлениях и содержаниях в них веществ. Всё из-за того, что он крайне медленно тает и очень быстро образуются новые слои. Эксперты провели анализ за всё время существования Римской империи и обнаружили в некоторых годах высокое содержание в атмосфере свинца. Это побочный продукт обработки серебра, которое играло главную роль в экономике Древнего Рима. Чем выше содержание свинца в атмосфере, тем больше серебра обрабатывалось и тем сильнее росло экономическое влияние империи. По всем данным пик пришёлся на период с 27 по 180 год. Именно тогда, по сообщению учёных, Древний Рим был на вершине экономического господства.

Исследователи не остановились на достигнутом. Они тщательно сопоставили данные о всех войнах и эпидемиях на территории Римской империи с имеющимися данными о составе атмосферы того времени. Оказалось, что в эти моменты добыча и обработка серебра заметно снижалась, что говорит о правдоподобности полученных данных. Это поможет историкам лучше понимать расцвет и закат Римской империи, ведь до наших дней практически не сохранилось никаких данных об экономике столь могущественного государства.

Источник: www.popmech.ru