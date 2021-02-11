 

Археологи обнаружили древнее поселение железного века на шотландском острове

11.02.2021, 21:42, Разное
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Археологи обнаружили древнее поселение железного века на шотландском острове. Анализ выявленных на Хирте фрагментов глиняной посуды дал ученым представление о том, какой была жизнь британцев 2000 лет назад.
Хирта – самый большой остров в отдаленном шотландском архипелаге Сент-Килда – был заселен 2000 лет назад, как показали черепки керамики. Специалисты Guard Archeology проводили раскопки на острове в 2017-2019 годах, в преддверии ремонта станции слежения Министерства обороны в Village Bay. С помощью радиоуглеродного датирования карбонизированных остатков пищи, обнаруженных на частях керамики, удалось выяснить, что между IV-I веками н.э. в Village Bay было “интенсивное заселение”. Керамика вряд ли была найдена в точном месте поселения, поскольку она была смыта в канал.

Следов глиняной посуды с продуктами питания и жилых построек не было обнаружено, однако одной глиняной посуды было достаточно, чтобы определить «интенсивную» популяцию не только на Хирте, но и на всех островах Сент-Килда, основываясь на открытии в 2011 году поселения железного века на острове Боререй. Последние жители архипелага Сент-Килда покинули острова 90 лет назад. Это дало экспертам практически нетронутый вид на острова, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Алан Хантер Блэр, возглавляющий археологическую группу, объяснил: “Недавние археологические исследования показали, что восточная часть Village Bay на Сент-Килде была довольно интенсивно заселена в период железного века, хотя никаких построек домов обнаружено не было. Присутствие большого количества керамики железного века на территории предполагает, что поблизости должно было существовать поселение”.

Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются археологи, работающие на Сент-Килде, является то, что прежние здания были разобраны и расчищены для построения новых, с использованием старых камней в качестве строительного ресурса. По словам менеджера Национального фонда Шотландии, Сьюзан Бэйн, полученные результаты очень обнадеживают, так как следы ранних поселений на островах все еще могут быть идентифицированы.

Источник: www.express.co.uk



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