Названы признаки дефицита витамина В12 в организме

11.02.2021, 21:42, Разное

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Медики назвали признаки, указывающие на дефицит в организме витамина B12. Из-за недостатка важного биологически активного вещества может возникнуть анемия, нарушаться двигательная функция.

Витамин В12 – группа веществ, обеспечивающих нормальную работу головного мозга, центральной нервной системы и других органов. Цианокобаламин способствует формированию кровяных клеток, синтезу ДНК, выработке энергии; регулирует процессы роста и участвует в белковом обмене. Анемия, вызванная нехваткой витамина В12, может быть утомительным заболеванием. Поскольку красные кровяные тельца пытаются принять правильную форму, кислород не может доставляться по телу и это приводит к усталости.

Раздражительность – классический симптом витаминно-дефицитной анемии, возникающей из-за химического гомоцистеина (серосодержащая аминокислота, входящая в состав клеток) в мозге. Исследователи из Национального университета Чоннам (Южная Корея) объяснили, что витамин B12 помогает расщеплять гомоцистеин. Считается, что без достаточного количества B12 в организме гомоцистеин накапливается в мозге и может вызывать проблемы с психическим здоровьем, включая раздражительность.

Источники витамина B12

К главным источникам цианокобаламина относятся: рыба, мясо, молоко, яйца, сыр. Для лучшего усвоения витамина B12 рекомендуется потреблять мясные и рыбные блюда с перцем, содержащем пиперин. Это вещество помогает полноценно усваивать витамин. Для высокого усвоения важных элементов можно принимать добавки фолиевой кислоты или насыщенные ею продукты. Благодаря адекватным пропорциям фолиевой кислоты и витамина B12 улучшается состояние организма, укрепляется миокард, предупреждается развитие болезни Альцгеймера.

По словам Джона Хопкинса, распространенной причиной дефицита витамина B12 является отсутствие «внутреннего фактора». Этот белок вырабатывается в желудке, и он должен присоединиться к витамину B12 для усвоения биологически активных веществ. Неспособность создать внутренний фактор может быть связана с хроническим гастритом, гастрэктомией (операция по удалению части желудка), аутоиммунным заболеванием, при котором организм атакует собственные ткани.

Риск развития анемии

Поступление витамина В12 обеспечивает здоровое кроветворение в организме, под влиянием витамина происходит формирование здоровых эритроцитов. В результате возникновения незрелых кровяных телец, имеющих неправильный размер, может быть гипоксия, истощение и общая слабость. Риск развития анемии повышен у пациентов с диабетом первого типа, болезнью Крона; после операций на желудке; у вегетарианцев и людей преклонного возраста.

Симптомы дефицита витамина B12

Многолетнее формирование нехватки витамина B12 может проявляться усугублением таких признаков как: тошнота, потеря веса, слабость, усталость, снижение аппетита, проблемы с ходьбой, онемение или покалывание в руках и ногах, слабые мышцы, диарея, быстрый пульс, боли в спине, нарушение когнитивных функций, одышка. Длительный дефицит витамина В12 может стать причиной развития тяжелых заболеваний мозга. При наличии одного или нескольких симптомов – следует обратиться за консультацией к врачу, советуют специалисты.

Источник: www.express.co.uk