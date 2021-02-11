 

“Бенефициар схемы – Медведчук”. НАБУ и СБУ сообщили о подозрении эксперту, из-за заключения которой Украина лишилась части нефтепровода

11.02.2021, 21:36, Новости дня
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Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза” (УкрГИАП).

Об этом пресс-служба НАБУ проинформировала 11 февраля. 

“По данным следствия, подозреваемая составила заведомо недостоверное заключение, которое стало основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области, который в августе 2017 отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов “Самара – Западное направление” за государством. Детективы установили, что эксперт сознательно выложила выводы в интересах частного предприятия”, – говорится в релизе. 

В НАБУ подчеркнули, что так компания “Прикарпатзахідтранс” на основании судебного решения, базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепровода “Самара – Западное направление”. 

Эксперту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанной с предоставлением услуг эксперта) и ч. 2 ст. 384 (составление и предоставление суду заведомо ложного заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины.

“Прикарпатзахідтранс” эксплуатирует часть нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление” протяженностью около 1100 км, который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, писало LIGA.net.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций “Прикарпатзахідтранс” белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании. 

По данным “Экономической правды”, “Прикарпатзахідтранс” связана с народным депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. Это подтверждают и источники LIGA.net в правоохранительных органах. 

“Дело касается схемы присвоения части нефтепродуктопровода должностными лицами ООО “Прикарпатзахідтранс” и руководителями компаний, правопреемником которого является эта компания, совместно с госслужащими Украины и лицами из Российской Федерации. Конечный бенефициар схемы – Виктор Медведчук”, – рассказал собеседник журналистов. 

С Медведчуком компанию связывает и экс-нардеп Сергей Лещенко. Он считает, что в случае, если суд признает действия эксперта преступлением, это откроет возможность пересмотреть решения о передаче дизельной трубы в собственность структур нардепа.

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/4980606492009979


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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