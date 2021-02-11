Мнение: Клопп в нелучшем мире

11.02.2021, 21:34, Разное

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Сообщают, что в Германии Меркель продлила локдаун до 7 марта – то есть, почитай, еще на месяц. Это при том, что начался он еще в начале ноября. 5 месяцев (!) взаперти – и это как минимум, ведь никто не обещает, что после 7 марта немцев выпустят на сколь-нибудь вольный выпас. И на этом фоне читаю в спортивном телеграм-канале:

“Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не смог посетить похороны своей матери, которые прошли вчера в Германии. Причина – ковидные ограничения. «Она была для меня всем. Она была настоящей мамой в самом лучшем смысле этого слова. Как набожный христианин я знаю, что сейчас она в лучшем мире», — сказал тренер”

То есть тренер, заточенный в пределах одной ковидобесной страны, сообщает, что не смог поехать в другую ковидобесную страну. Сообщение на самом деле потрясающее. Юрген Клопп – один из наиболее известных и высокооплачиваемых тренеров мира, он выигрывал Лигу Чемпионов и английскую Премьер-Лигу, при этом он еще и дико популярен, без преувеличения, во всем мире. И вдумаемся: даже такого, всемирно известного человека не пустили проститься с его родной матерью! Проводить, что называется, в последний путь.

Это поразительно. Я тут даже ни к селу ни к городу вспомнил свою дикую, изъеденную всяческим “неуставняком” часть, в которой я служил срочную в 1985-1987 гг. Из нашего Заполярья не отпускали в отпуск примерно никого – это считалось в СА “баловством”; да и я был, мягко говоря, не самым лучшим солдатом. Тем не менее, когда пришла телеграмма, что у меня умерла бабушка (бабушка! Не мама!) – меня без разговоров отпустили в отпуск в Москву, на 10 дней. Такое вот, даже в заскорузлом совке, было все-таки уважение к смерти близкого человека. А в цивилизованном ЕС…

Надо еще добавить, что Клопп – вообще-то немец. То есть его не пустили НА РОДИНУ. У нас, помнится, вроде бы даже в Конституции прописана норма, что государство в принципе не имеет права препятствовать возвращению гражданина России в свою страну, независимо ни от чего. Это как бы основное и неотъемлемое право именно гражданина. Уверен, что раз такая норма есть у нас, то уж в Основных Законах цивилизованных стран, в том числе и Германии, такие нормы есть тем более.

И тем не менее – Клоппа к матери НЕ ПУСТИЛИ. Вспоминается, кстати, уже наш тренер, из ФК Спартак, Тедеско: он ведь осенью даже отказался продлевать контракт со Спартаком, и по той же, в сущности, причине: ему нельзя часто летать в свою ковидную страну, чтобы видеться с семьей – а он без семьи скучает. Получается, однако, что он прав: в случае чего – он бы и на похороны не прорвался.

А теперь взглянем на Россию: у нас в двух регионах – Удмуртии и Чечне – уже отменили даже обязательный масочный режим! Это на фоне того, что в Германии масочный режим тоже отменили… но в другую сторону: теперь там (а также в Австрии) уже нельзя просто носить маску ВЕЗДЕ. Нет, теперь там полагается носить респираторы, маски уже не канают.

Получаются реально какие-то “два мира, два Шапиро”. И главное – посмотрим на реакцию Клоппа: никакого возмущения. Свою мать любой человек хоронит только один раз – другого не будет. Его лишили этого, компенсировать это ничем нельзя – и зачем?? Неужели, если бы он приехал и ходил там в респираторе, он бы представлял угрозу? У нас все метро увешано плакатами – типа “если ты без маски, вероятность заражения 100%, если ты в маске – вероятность 10%, если оба в маске – вероятность 1%”… А если оба в респираторах? 0,01%? И вот из-за такой “угрозы” Клоппа не впустили на его Родину к матери?

Что особенно забавно – по “приросту заражений” в Германии уже сейчас цифры МЕНЬШЕ, чем у нас в России. Я посмотрел – у них на 11 февраля суточный “прирост” 2200, а у нас по России – 16 тыс. Разница более чем в 6 раз, при том, что по населению Германия меньше РФ менее чем вдвое. Другими словами, на душу населения в Германии сегодня “заражается” втрое меньше людей, чем в России. Тем не менее – у них локдаун на 5 месяцев и издевательство даже над такими людьми, как Клопп (не говоря уж о Тедеско). А у нас – никакого локдауна и полная свобода, позавчера я опять ходил в кино. Единственно, что по “смертям от коронавируса” Германия нас немного опережает (но лишь по относительным цифрам, по абсолютным мы и тут впереди – 78 тыс. у нас против 64 тыс. у них).

Покорность и приятие своей участи – вот что поражает в европейцах.