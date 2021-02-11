Мнение: Выставка, посвященная особенным отношениям со светом, открылась в Петербурге

11.02.2021, 21:24, Разное

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Петербургская галерея One’s Mind несколько дней назад открыла выставку «Свет и тепло».

Проект посвящен свету как отдельной эстетической категории в искусстве. На выставке представлены работы трех художников: Ивана Покидышева, Ильи Крейдуна и Наталии Цветковой.

Я, к сожалению, доехать по их приглашению на вернисаж не смогла, но вот делюсь с вами присланными съемками, Очень любопытные штуки.

Пресс-релиз:

Свет обладает не только важными изобразительными свойствами, но имеет особое философско-эстетическое значение. Свет может быть художественным средством, моделирующим форму и объем, а может выступать квинтэссенцией духовного начала. Появление новых направлений, в том числе связанных с внедрением научных технологий, и видов искусства, позволило художникам переосмыслить его семантику.

Ключевыми являются произведения Ивана Покидышева, выполненные в технике термографии. В его творчестве свет и тепло становятся главными смысловыми и художественными категориями. Термография дает художнику возможность сделать видимой энергию, заключенную в человеке, который, таким образом, сам становится источником света и тепла. Внутреннее свечение персонажей напоминает опыт прошлых столетий — средневековую иконопись, в которой свет наполняет всё пространство и являет божественное начало. В то же время введенный Иваном контраст источающих тепло тел и холодной пустоты, которая их окружает, подчеркивает хрупкость и уязвимость человека в этом мире.

Илья Крейдун исследует визуальные свойства света, используя флуоресцентные краски. В своем творчестве он переосмысляет классические приемы изображения форм и объемов и создает новые оптические отношения, в которых главную роль играет светоемкость. Работа в этой технике позволяет художнику отойти от привычной концепции взаимодействия света и цвета в пространстве полотна и изучить восприятие зрительных рецепторов. Представленные образы, некоторые из которых взяты из античной мифологии, указывают на связь творчества художника с традициями академической школы. В то же время лаконизм, свойственный внутреннему построению произведений, усиливает символическое значение сюжетов. Свет, пробивающийся сквозь тьму, является своеобразной аллегорией божественной сущности, которая есть в каждом человеке.

Наталия Цветкова экспериментирует с объемно-пространственными текстильными композициями и инсталляциями, в которых свет становится неотъемлемым элементом выстраивания образа. Диптих «Дефанс» создан под впечатлением многочисленных поездок в Париж, где квартал Дефанс — одно из любимых мест художницы. Мелкие импрессионистические стежки передают отражающий эффект от зеркальных окон небоскребов, а светодиодные нити, подчеркивающие конструкцию диптиха, не только акцентируют внимание на формах и объемах произведения, но и решают проблему освещения текстильного объекта в экспозиционных условиях. В результате свет выступает главным художественным и драматургическим средством как в образе самого произведения, так и пространства в целом.

В рамках поддержки проекта «Свет и тепло» галерея проведет лекции, мастер-классы, экскурсии с кураторами и совместное мероприятие с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.















Сайт галереи

https://www.onesmindgallery.com/

Адрес: Петербург, Шведский переулок, д. 2 2 подъезд, 1 этаж