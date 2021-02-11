Куколок похоронили – Личное мнение

11.02.2021, 21:22, Разное

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Вместо того, чтобы заняться полезным делом и досмотреть Эмму по Джейн Остин, я вчера до полуночи шерстила новости — убили двоих детей или их украли!

В двух словах — дело было в Ставрополье. В молодой семье трагедия — в роддоме умерли 2 ребёнка. Мужчины повезли тельца на кладбище, где отец малюток отодвинул саван и увидел кукол, вместо детей.

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Видео: Телеграм

Шум-гам. Скандал. Отец детей записывает обращение. Я сижу и думаю — вот ведь чо делают!

Украли детей! Подменили! Сказали несчастным ребятам, что их младенчики умерли!

И тут выступает глава региона. Говорит, такая роженица не поступала в медучреждения области.

Ну, думаю уже утром, вот ведь чо опять делают! Мажутся! Там наверняка целая банда похитителей чужих детей — даже документы не оформили.

https://t.me/lenamiro/8174

Видео: Телеграм

Потом осмотрели саму гражданку Даудову. Молочные железы не лактируют, всё остальное не растянуто. Не рожала ты, что ли, в принципе? Не рожала, призналась девушка.

То есть, никто детей не убивал и не воровал. И куклы в саван завернули не врачи перинатального центра, а сама Лаура.

Когда настало время рожать, девушка, якобы, поехала в роддом. Не знаю уж, что наплела, почему вернулась одна, но и за «телами» она поехала сама и не давала никому их в руки. Объясняла родственникам: врачи сказали, что умершие дети должны быть «изолированы».

Постойте. Не торопитесь бросать в девчонку камни. Не от хорошей жизни, она всё это сделала.

Все девять месяцев Лаура врала мужу Дауду и остальным родственникам о том, что беременна. Муж очень хотел детей, молодая жена боялась, что супруг уйдёт от неё, если она не родит.

Да и как давят родственники, предположить несложно.

Парадоксально, что в произошедшем и обвинить мне некого — всем досталось. Мужик морально пережил смерть детей. Жена страдала, что не в состоянии забеременеть, терпела нападки, боялась, что выгонят из дома и замутила схему. Чиновники — и те пострадали, я представляю, как испугался губернатор и его министры. Наверняка ведь допускали мысль, что такое возможно.

К чему это я? Ах, да: в женщине у нас часто видят только лишь матку. Можешь родить — молодец. Не в состоянии забеременеть — пошла вон, отверженная.

Что будет дальше с Лаурой?

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