Мнение: Умирая от нищеты, уйдёшь сам и по тихому, или прихватишь с собой сытого чиновника.

11.02.2021, 21:12, Разное

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Давайте сразу расставим точки над I, это просто риторический вопрос, и ни в коей мере не призыв к какому-либо преступному замыслу, экстремизму, а тем более деянию.

Теперь давайте порассуждаем, благо это не является преступлением.

Вы всю свою жизнь не били баклуши, не отсиживали свою задницу на завалинке, не прятались в серых схемах и не получали заработную плату в конвертах.

Вы честно отработали на заводе (фабрике, шахте, лесоповале, в поле на тракторе и т.д.), отчисляли государству с своего заработка НДФЛ и ежемесячную социальную мзду. Естественно не перебирали на производстве печенье и не продували макароны, работали так, что выходные дни для вас были в радость, можно было хотя бы немного забыться от трудов, вспомнить о себе.

Время течёт неумолимо и не спрашивает вас, многие из нас даже не замечают, как пролетают наши года. Порой оглянешься назад и вроде только вчера ты был босоногим мальчуганом и бегал под стол.

Раз, ты уже в школе.

Два, в армии.

Три, уже своя семья.

Четыре, и тебе уже почти сорок.

Время течёт неумолимо, и никто из нас не может предвидеть, когда начнётся катастрофа. Нет, не подумайте что это будет катаклизм в полном понятии этого слова, придет время когда вы начнёте осознавать, вы уже не железный человек, вам уже необходим отдых от дел праведных.

Да, возраст всегда возьмёт своё, от него ещё никто не сумел спрятаться.

Этот же самый возраст не приходит к человеку просто так, и с пустыми руками.

У него всегда с собой присутствует такой атрибут как Пенсия, начинающийся ворох болячек и осознавание твоей бесполезности.

Всё, так называемое общество тебя использовало по полной программе, чиновники глумливо прописали тебе пенсионное обеспечение размером в 10 тысяч рублей и отправили тебя в утиль.

Держа в руках эту сумму Ты начинаешь себя убеждать – Потерпи. Здесь время течёт иначе.

Ты даже уже не стараешься разбить эту сумму на сектора, которых оказывается не мало, как то коммунальные услуги, необходимые медикаменты, еда и прочее…

В это же самое время перед твоими глазами протекает калейдоскоп событий реального времени, сегодняшнего дня.

Тебя гонит с своего кабинета чиновник, отмахиваясь от тебя как от назойливой мухи, а ты лишь только попросил его починить крышу в коммунальном домостроении…, у тебя от сырости отпали со стен обои и углы начали покрываться черной плесенью…

На кухне постоянно присутствуют продукты сгорания газа и канализации, ибо вытяжные каналы со временем забиты, обрасли мхом и их необходимо прочищать.

Можно поднять на поверхность ещё ворох мытарств, однако зачем, скоро вечер, необходимо ложиться спать, завтра будет новый день.

Вот теперь, ложась в свою постель, в бессонницу, ты начинаешь вспоминать ту свою первую жизнь, когда время текло нормально; вспоминать, внутренним зрением ясно видя страницы автобиографии, написанной твоим собственным аккуратным почерком (их, как известно, не пишут на машинке), и не находить в ней ничего такого, чего следовало бы стыдиться, о чем сожалеть, не говоря уже о том, чтобы – опасаться.

Почему то ты всё чаше начинаешь задумываться ложась в постель о не совсем приятном, замечаешь за собой одну странность, тебе уже не хочется увидеть завтрашнего утра.

Что в нём хорошего, та же самая беспросветность, тот же самый алчущий чиновник на горизонте с сытым и слащавым лицом в костюме стоимостью в твою пятилетнюю пенсию, или его отпрыск, раскатывающий на авто с такими же отморозками жизни, при этом ни одного дня ни где не отработавший.

Это может для тебя означать только одно, что в разных концах вселенной время течёт по-разному.

Твоё время начинает замедлять ход, ты понимаешь это осознанно, но внутренне ты этому противишься, понимаешь, что в твоём мире всё могло быть бы иначе…, по человечески, по людски.

Однако человеческое и людское у тебя отнято и перераспределено в мошну чиновника и каждодневный ужин его отпрыска, размером в твою месячную подачку от их государства.

Ты начинаешь терялся во времени или само время начинает течь для тебя неравномерно, как будто рывками выдавая порции, которые ты либо поглощаешь без остановки, либо отбрасываешь в сторону.

Отбрасывая в сторону начинаешь понимать, в этих отбросах каждый раз присутствует часть самого себя, ты понимаешь что время отведённое для тебя не тобой, для тебя враждебно и оно скоро закончится.

Тебе придется из него уйти не по своей воле, и этому противится твоё сознание.

Твоё сознание начинает преследовать тебя, оно начинает убеждать тебя в том, что ты не должен вот так просто уйти в небытие, ты этого не заслужил.

А раз это так и это неотвратимо, надо, давайте будем говорить по мужски, найди в себе мужество, взять в свой последний путь компаньоном того же самого чиновника или его отпрыска, ведь именно они и им подобные так затейливо рисовали твой финиш, всё было бы веселей идти.

Естественно всё это недопустимо в цивилизованном обществе, ибо это будет хаосом и беззаконием.

Никто не имеет право посягать на чужую жизнь, ибо это есть грех человеческий.

В цивилизованном обществе должны работать цивилизованные законы.

В цивилизованном обществе люди должны жить по людски.

Если же этого нет, необходимо исправлять эти упущения и писать человеческие законы.



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