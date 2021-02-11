 

YouTube удалил видеоролик российского МИДа о протестах в странах ОБСЕ

11.02.2021, 21:04, Новости дня
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Американский видеохостинг YouTube удалил российский ролик об акциях протеста в государствах ОБСЕ, который был продемонстрирован в Постоянном совете международной структуры, сообщил постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

Лукашевич поднимал на заседании Постоянного совета тему свободы собраний в регионе ОБСЕ. Он обратил внимание на короткую видеозапись, которая должна была наглядно показать разницу в отношении правоохранителей к протестующим в РФ и ряде западных стран. Ролик был также размещен на сайте постоянного представительства РФ при ОБСЕ со ссылкой на YouTube, однако его удалили с видеохостинга. «Мы не претендуем на такую популярность, но и наш видеоролик о протестах в регионе ОБСЕ, показанный в Постоянном совете, был поспешно удален YouTube», – цитирует ТАСС Лукашевича.

Российский постпред привел пример жесткой цензуры американских цифровых платформ, указав на то, что YouTube и Vimeo удалили документальный фильм Майка Линделла «Абсолютное доказательство» о махинациях на президентских выборах в США и сомнениях относительно легитимности их результатов. Также дипломат констатировал, что параллельно в соцсетях идет «охота на ведьм» в отношении Дональда Трампа и его сторонников.

Ранее социальная сеть Instagram решила удалить аккаунт американского активиста и адвоката Роберта Кеннеди-младшего, племянника 35-го президента США Джона Кеннеди за его высказывания против использования вакцин от кор онавируса.



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