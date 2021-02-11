Мнение: Сланцевая нефть в России, снижение бедности и налично-безналичный парадокс

11.02.2021, 20:54, Разное

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1. Похоже, рассуждения пессимистов о том, что же будет, когда мы выкачаем из недр России всю нефть, лишены смысла. На 21 век нефти у нас в избытке. Официально подтверждённых запасов хватит на 25 лет при нынешних темпах добычи, однако полстраны ещё толком не разведано геологами. И это не считая арктический шельф и сланец. Как пишет коллега genby, одни только запасы сланцевой нефти в Западной Сибири в итоге могут оказаться больше, чем вся добытая нефть в России за всю историю. Себестоимость добычи такой нефти по мере развития технологий становится всё более комфортной:

https://genby.livejournal.com/901138.html

Глубина залегания баженовского горизонта меняется от 650 м окраинных зонах до 3700 м в наиболее погруженных частях бассейна, эта нефть малоподвижна. Соответственно надо изобретать новые технологии добычи, наподобие американских. Занимается этим дочернее общество «Газпром нефти», Технологический центр “Бажен”. Там обещают достичь рентабельного уровня добычи в 8,5 тысяч рублей за тонну или 14 долларов за баррель уже в этом году. Пока добились цены добычи в 30 долларов за баррель при средней по России 13-25 долларов. Операционные затраты (3-10 долларов), капитальные вложения (5-10 долларов), транспорт (5 долларов). В принципе, при 60 долларов нефть из Баженовской свиты уже можно добывать уже сейчас.

Всё это выглядит как работа на будущее. Пока в России есть много доступной традиционной нефти, сланцевая в целом останется менее выгодной, за исключением наиболее удобных для добычи месторождений.

2. Уже по итогам третьего квартала 2020 года в России началось резкое сокращение бедности:

https://rg.ru/2021/01/28/rosstat-soobshchil-o-snizhenii-chisla-bednyh-na-11-mln-chelovek.html

По данным Росстата, в III квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума (11,6 тыс. руб.) располагали 18,8 млн человек, или 12,8% населения страны.

Таким образом, по сравнению с II кварталом 2020 года, на который пришелся пик карантинных мер и связанный с ним скачок бедности (до 13,5% населения), число малоимущих после отмены большинства ограничений сократилось на 1,1 млн человек.

Среди причин снижения уровня бедности – значительный объем социальных выплат семьям с детьми и безработным. Росстат учел в объеме денежных доходов за III квартал свыше 255 млрд рублей, выделенных правительством в качестве дополнительной соцподдержки, преимущественно семьям с детьми.

По оценке Счетной палаты, самыми результативными мерами борьбы с бедностью стали введенные в 2020 году пособия на детей до 3 лет и от 3 до 7 лет: они привели к снижению числа малоимущих сразу на 2 процентных пункта. С этого года эффект пособий на детей от 3 до 7 лет будет еще выше, поскольку они увеличиваются вдвое для семей, которые остаются за чертой бедности и после получения выплат в обычном размере.

3. Странная вещь. С одной стороны, по итогам прошлого года безналичные расчёты в России впервые в истории составили более половины от всего денежного оборота. Казалось бы, наличные деньги успешно вытесняются электронными.

Но нет – объёмы наличных на руках у граждан ставят новые рекорды:

https://lenta.ru/news/2021/01/29/nalich/

По состоянию на 1 января 2021 года сумма наличных денег вне банковской системы составила 12,524 триллиона рублей, это на 3,2 процента выше, чем в декабре 2020-го. За год сумма выросла на 29,7 процента (9,658 триллиона было по состоянию на начало 2020 года). Ещё в ЦБ отметили, что за прошлый год и пандемию сумма банкнот и монет, которые находились в обращении в стране, подскочила на 26,4 процента, до 13,4 триллиона рублей — это стало рекордом за последние десятилетия.

Что касается безналичного торгового оборота, то его доля достигла 54,1 процента в прошлом году и поставила исторический рекорд. В 18 регионах доля безналичного оборота превысила 60 процентов в четвертом квартале прошлого года.