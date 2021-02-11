Врач Ольга Ткачева рассказала, как сохранить молодость

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11.02.2021, 20:48, Разное
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Врач-гериатр Ольга Ткачева пояснила о том, как можно сохранить молодость. Чтобы продлить себе жизнь, необходимо отказаться от сладких продуктов, а разнообразить рацион свежими фруктами и овощами. К тому же важно не забывать о физических упражнениях.
Залогом жизни является движение, его необходимость обоснована физиологией. Когда мышцы регулярно работают, сохраняются их сила и масса. Умеренная физическая активность обязательна всегда, даже если присутствует какое-то заболевание, исключение могут составлять только острые состояния. Двигаться нужно и в случае наличия заболеваний сердца и суставов. Ежедневно в течение 40 минут необходимо выполнять различные упражнения.

Особая роль в процессе сохранения молодости отведена питанию. Пожилые люди должны употреблять достаточное количество белка, поскольку он является залогом нормальных мышц. В день необходимо выпивать не менее 1,5 литра жидкости, если отсутствуют другие предписания по здоровью. Углеводы должны быть легко усваиваемыми, поэтому рекомендуется отказаться от сладкого. Важно есть большое количество сырых фруктов и овощей, поскольку это продлевает жизнь.

Источник: ria.ru



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