Врач Тяжельников объяснил повышенный риск заразиться коронавирусом в холодную погоду

11.02.2021, 20:48, Разное

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Врач Андрей Тяжельников в рамках интервью объяснил, почему в холодную погоду имеется повышенный риск заражения коронавирусом. По его словам, проблема заключается в переохлаждении и сниженном иммунитете.

Даже короткое переохлаждение увеличивает риск того, что человек заболеет коронавирусом. Это состояние вызывает стресс, а на фоне него иммунитет становится более слабым. Организм уязвим для бактерий и вирусов, в том числе COVID-19. Человек начинает болеть не от самого холода, а в результате того, что иммунная защита снижается.

Врач посоветовал делать прививку от коронавируса, поскольку вакцинация пока считается самым надежным средством профилактики болезни. Одеваться нужно по погоде, важно не забывать укреплять иммунитет.

На сегодняшний день в Москве работают более 100 пунктов, где производится вакцинация. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в крупных торговых центрах. В российской столице также работают выездные бригады, которые могут провести манипуляцию дома.

Источник: www.mskagency.ru