Эксперты рассказали, что может скрываться за частым мочеиспусканием

11.02.2021, 20:48, Разное

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Специалисты рассказали, что частые позывы к мочеиспусканию сигнализируют о болезнях. Они также напомнили – ночное мочеиспускание может быть связано с простатитом, сахарным диабетом и болезнями сердца.

Организм человека производит около 1,5 литра мочи в день, а ее выделения случаются через каждые 4-6 часов. Емкость мочевого пузыря составляет от 250 до 500 мл. Когда он наполнен наполовину, то появляются позывы к мочеиспусканию. Женщины чаще ощущают потребность посетить туалет, так как их орган меньше мужского.

Позывы к частому мочеиспусканию появляются и от питья большого количества жидкости, но за этим могут скрываться болезни, приводящие к раздражению нервов мочевого пузыря. Тогда мозг получает информацию об уровне его наполнения – и возникает желание посетить уборную даже при малом количестве урины. Позыв может быть настолько сильным, что человек иногда не успевает дойти до туалета.

Частое посещение уборной может сопровождаться болезненными ощущениями или боль может отсутствовать вообще. При цистите появляется жжение при мочеиспускании, при воспалительном процессе таза и почек – высокая температура и болезненные ощущения в спине и боку, а при воспалении простаты – постоянное ощущение давления. Не сопровождается болезненными симптомами сахарный диабет, гломерулонефрит и увеличение простаты. Также причинами частого мочеиспускания могут быть рак мочевого пузыря, сердечная недостаточность, недержание мочи и провисание матки.

Эксперты напоминают: ночью мочевой пузырь должен удерживать урину, а человек не должен просыпаться. Тревожным сигналом считают два и больше походов в уборную за ночь, что может оказаться проблемой со здоровьем, с которой нужно обращаться к доктору.

Источник: www.medikforum.ru