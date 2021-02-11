 

Эксперты рассказали, что может скрываться за частым мочеиспусканием

11.02.2021, 20:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты рассказали, что частые позывы к мочеиспусканию сигнализируют о болезнях. Они также напомнили – ночное мочеиспускание может быть связано с простатитом, сахарным диабетом и болезнями сердца.
Организм человека производит около 1,5 литра мочи в день, а ее выделения случаются через каждые 4-6 часов. Емкость мочевого пузыря составляет от 250 до 500 мл. Когда он наполнен наполовину, то появляются позывы к мочеиспусканию. Женщины чаще ощущают потребность посетить туалет, так как их орган меньше мужского.

Позывы к частому мочеиспусканию появляются и от питья большого количества жидкости, но за этим могут скрываться болезни, приводящие к раздражению нервов мочевого пузыря. Тогда мозг получает информацию об уровне его наполнения – и возникает желание посетить уборную даже при малом количестве урины. Позыв может быть настолько сильным, что человек иногда не успевает дойти до туалета.

Частое посещение уборной может сопровождаться болезненными ощущениями или боль может отсутствовать вообще. При цистите появляется жжение при мочеиспускании, при воспалительном процессе таза и почек – высокая температура и болезненные ощущения в спине и боку, а при воспалении простаты – постоянное ощущение давления. Не сопровождается болезненными симптомами сахарный диабет, гломерулонефрит и увеличение простаты. Также причинами частого мочеиспускания могут быть рак мочевого пузыря, сердечная недостаточность, недержание мочи и провисание матки.

Эксперты напоминают: ночью мочевой пузырь должен удерживать урину, а человек не должен просыпаться. Тревожным сигналом считают два и больше походов в уборную за ночь, что может оказаться проблемой со здоровьем, с которой нужно обращаться к доктору.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Тихановская попросила ЕС помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию

26.06 / Мнение: Американские и российские праздники в 2020-м году

04.09 / Суд в Москве отклонил жалобу ФБК на бездействие СК в связи с отравлением Навального

05.02 / Яркость массивной черной дыры снизилась из-за заслонившего ее неизвестного объекта

23.07 / Назван ТОП-5 наиболее подходящих ноутбуков для учебы

24.10 / Артемий Лебедев получит 15 миллиардов долларов от правительства Японии за редизайн национального флага

26.06 / Мнение: Нас не нужно жалеть

12.01 / Мнение: Навальный против блокировки Трампа, консерваторы-диссиденты и физлица-иноагенты

03.08 / Мнение: Портрет султанши

12.10 / Фото Юлианы Карауловой в рубиновом боди взбудоражило Сеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска