 

Зеленский связывает эскалацию ситуации на Донбассе с попытками давить на Украину на переговорах ТКГ

11.02.2021, 20:42, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский связывает эскалацию ситуации на Донбассе с попытками давить на украинскую сторону на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны. Об этом 11 февраля сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский отметил, что в последние недели количество обстрелов увеличилось. При этом он добавил, что “перемирие” необходимо продолжать.

“Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову “перемирие”, режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских”, – заявил глава государства.

Во время рабочей поездки в Донецкую область с послами стран G7 Зеленский почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку в 2017 году. Глава государства и послы возложили цветы к монументу погибшим воинам, почтив их память минутой молчания.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 

Сегодня боевики открыли огонь со стороны оккупированной Горловки Донецкой области. Снайпер оккупантов убил украинского военнослужащего.

По данным “Новинарні”, в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. До сегодняшнего дня столько же погибших, по подсчетам журналистов, было и в феврале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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