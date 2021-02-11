 

Вятрович про решение суда о переименовании проспекта Бандеры в Киеве: Исключительно политическая провокация

11.02.2021, 20:42, Новости дня
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Решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене решения Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города, в частности проспекта Московского на проспект Бандеры, является политической провокацией ОАСК, считает бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат от “Европейской солидарности” Владимир Вятрович. Решение суда он прокомментировал в Facebook.

“Окружной административный суд Киева продолжает производить псевдоюридический спам… Это исключительно политическая провокация учреждения, которое надо ликвидировать, пока оно не отменило Акт провозглашения независимости”, – написал Вятрович.

По его словам, такие решения суда дестабилизируют ситуацию в Украине.

“Это прежде всего должен понять президент Владимир Зеленский, ведь именно от него зависит отмена этого суда”, – сказал нардеп в эфире “24 канала”.

Вятрович добавил, что в масштабном обсуждении по изменению названия проспекта Бандеры участвовало “несколько тысяч человек”, они голосовали на сайте Киевсовета.

“Поэтому говорить, что это решение принималось без общественного обсуждения, – откровенная ложь”, – подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что только за последние несколько недель ОАСК принял “одиозные” решения об отмене украинского правописания, о пересмотре украинских учебников и об отмене празднования юбилейных дат, связанных с деятелями украинского освободительного движения.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10218984545984099

ОАСК отменил решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц города. В иске к Киевсовету от общественной организации “Общественный контроль и порядок” говорится о сомнениях в правомерности процедуры подсчета голосов при голосовании за изменения названий улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова и проспекта Московского.

Истцы подчеркивали, что указанные названия отсутствуют в списке для переименований, подготовленном Украинским институтом национальной памяти, а Киевсовет переименовывал улицы без предусмотренного законодательством общественного обсуждения. Также у истца были претензии к порядку обнародования решения Киевсовета.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовит апелляцию на решение ОАСК. Оно еще не вступило в законную силу, добавили в КГГА.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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