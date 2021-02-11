Антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор мэру Одессы Труханову по делу о заводе “Краян”

11.02.2021, 20:42, Новости дня

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и чиновникам Одесского горсовета о покупке завода “Краян”, сообщает Центр противодействия коррупции.

Дело о возможном хищении 92 млн грн местного бюджета при покупке зданий обанкротившегося предприятия вернули в первую инстанцию Высшего антикоррупционного суда.

Решение приняли судьи: председательствующий Виктор Панкулич, Игорь Панаид и Сергей Боднар.

“Они не могли принять другого решения, кроме как подтвердить “оправдос” или отменить его и отправить в первую инстанцию. Ведь закон запрещает судьям выходить за пределы жалобы прокуроров и адвокатов. А прокурор, в свою очередь, просил именно о повторном рассмотрении дела”, – пояснили в ЦПК.

Спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис подтвердила эту информацию “Українським новинам”. “Такое решение принято”, – сказала она.

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода “Краян” за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

Всего в деле 12 фигурантов. 3 октября 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что прокуроры САП вручили восьми подозреваемым, среди которых мэр Одессы, обвинительный акт по делу завода “Краян”. 5 октября стало известно, что прокуратура передала в одесский суд обвинительный акт в отношении Труханова.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать уголовное производство в отношении Труханова и других чиновников Одесского горсовета. В мае 2019-го САП согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн.

25 июня 2019 года на заседании Малиновского районного суда Одессы представитель государственного обвинения во время дебатов запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых – от семи до 11 лет. Кроме того, прокуроры просили конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трех лет.

9 июля суд завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц – Труханов и остальные подозреваемые признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан.

31 июля глава САП Назар Холодницкий обжаловал приговор.

24 января 2020 года подозрение объявили еще четырем фигурантам.

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