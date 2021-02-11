Зеленский отреагировал на убийство снайпером вооруженных сил РФ украинского военного на Донбассе

11.02.2021, 20:42, Новости дня

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11 февраля от пули снайпера на Донбассе погиб боец 59-й отдельной мотопехотной бригады 36-летний Александр Глушко, сообщил Офис президента Украины в Facebook.

Президент Владимир Зеленский, который сегодня находится с рабочим визитом в Донецкой области, выразил соболезнования родным и близким погибшего, говорится в релизе.

“Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости. Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость”, – заявил Зеленский.

Глушко погиб в результате обстрела снайпером вооруженных сил РФ украинских позиций в районе Зайцево Донецкой области, сообщали в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Воин получил ранение около 9.30 и скончался во время эвакуации в больницу.

Президент сегодня посетил Донецкую область с послами стран G7. Во время визита он почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку в 2017 году.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2279673085510879

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

По данным “Новинарні”, в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. До сегодняшнего дня столько же погибших, по подсчетам журналистов, было и в феврале.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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