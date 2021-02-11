Мнение: Защитники и нападающие: главная загадка отравления Навального

11.02.2021, 20:40, Разное

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Вот, кстати, по кейсу “Отравление Навального” до сих пор остается интересный вопрос (я, во всяком случае, не увидел на него ответа ни у самого Навального, ни у многочисленных комментаторов): если, как показало исследование Беллингкет, за Навальным во всех его поездках на протяжении трех лет ездило аж 8 (!!) человек из российских спецслужб – как же так вышло, что они его за эти три года не убили?

Сторонники Навального – понятно: они просто не смеют размышлять над столь сакральными темами, их дело – выражать поддержку и гнобить оппонентов, а “дополнять” слова Вождя – это святотатство и харам. Ясна также позиция путинистов-“государственников”, для которых никакого отравления-покушения вообще не было, а Навальный то ли съел, то ли наоборот, не съел “вовремя” “рафаэлку”, а то, что он впал после этого в кому на 3 недели – так это, типа, дело обычное и так со всеми бывает.

В общем, это откровенные неадекваты с обеих сторон, и их мнение можно не брать в расчет. Но! нет ведь и никакой “средней”, адекватной и минимально достоверной теории, как такое могло получиться. Некоторые с горя даже принимают всерьез предположение в духе “Полицейской академии” – будто бы у России в спецслужбах собраны настолько потешные неумехи и олухи, что они все три года путались в собственных ногах и никак не могли сообразить, с какой стороны к Навальному подойти – словом, хорошо еще, что друг друга не перетравили. Конечно, легендарные Боширов и Мишкин задали некий стандарт – но и про них стоит заметить, что покушение-то у них получилось с первого раза, а не с 33-го…

Между тем затруднение можно разрешить достаточно легко – если просто немного развить и без того практически общепринятую теорию “Двух Башен” о структуре российского госуправления. По ней, напомню, Россией на самом деле управляет не единоличный Путин, а некие две “кремлевские” башни – условно Силовая и условно Либеральная (она же Газовая). И якобы известная противоречивость российской политики, в том числе и внутренней, проистекает именно из их постоянного противоборства.

Если распространить это противостояние также на слежку за Навальным – все тут же встает на свои места. Мы получаем, что за Навальным постоянно ездила не одна, а две команды: от одной Башни и от другой. Одна (4 человека) искала возможности Навального по-тихому “завалить” – вторая, тоже из четырех человек, имела целью Навального прикрыть. При этом те и другие могли быть из одного и того же ФСБ – почему нет? По вечерам они могли даже собираться в холле отеля и выпивать все вместе, когда Навальный спит – одна контора все-таки, коллеги. А поутру – снова “по точкам”, искать подходы (одни), и препятствовать – другие. Навальный, кстати, мог даже не знать об этом.

Но в итоге, как оно всегда и бывает, владеющий инициативой (то есть нападающий) все-таки нашел изъян в обороне “защитников”. Тут все ложится в канву событий: например, летчик повел самолет на аварийную посадку (приказ защитников) – в аэропорту Омска объявили террористическую угрозу (ответ нападающих) – летчик получил приказ все равно садиться (ответ защитников). Потом случайная скорая “вдруг” оказывается с опытнейшим фельдшером, который с полпинка “понимает”, что залетный москвич отравлен фосфороорганикой и надо срочно колоть атропин (конечно, в любом пассажире, снятом с рейса из-за резкой боли в животе, любой фельдшер в любом аэропорту первым делом заподозрит отравление БОВ – чем же еще?) – и т.п.

В общем, интересная теория. Предлагаю ее принять в качестве рабочей.