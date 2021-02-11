 

Григорий Явлинский открыл отделение партии «Яблоко» в Севастополе

11.02.2021, 20:31, Разное
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Российский политик Григорий Явлинский, в среду, 10 февраля, принял участие в церемонии открытия отделения партии «Яблоко» в Севастополе. Политик в торжественной обстановке перерезал ленточку у входа в помещение городского отделения партии, после чего выступил с речью перед собравшимися зрителями и представителями СМИ.

«Спустя семь лет после возвращения Крыма в состав России, наша партия наконец пришла на полуостров. Сегодня мы открыли наше отделение в городе-герое Севастополе. Городе, имеющем исключительное значение для нашей страны. В ближайшее время, мы также откроем отделение в Республике Крым. Мы готовы отстаивать интересы крымчан перед международным сообществом и добиваться полноценного признания результатов референдума 2014 года», – заявил Явлинский.

В рамках своего визита в город, политик так же совершил прогулку по городу, возложил цветы к памятнику героям второй обороны Севастополя на площади Нахимова, а также провёл встречу с губернатором города Михаилом Развожаевым, которому пообещал поддержку и помощь партии в решении городских проблем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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