Григорий Явлинский открыл отделение партии «Яблоко» в Севастополе
11.02.2021, 20:31,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Российский политик Григорий Явлинский, в среду, 10 февраля, принял участие в церемонии открытия отделения партии «Яблоко» в Севастополе. Политик в торжественной обстановке перерезал ленточку у входа в помещение городского отделения партии, после чего выступил с речью перед собравшимися зрителями и представителями СМИ.
«Спустя семь лет после возвращения Крыма в состав России, наша партия наконец пришла на полуостров. Сегодня мы открыли наше отделение в городе-герое Севастополе. Городе, имеющем исключительное значение для нашей страны. В ближайшее время, мы также откроем отделение в Республике Крым. Мы готовы отстаивать интересы крымчан перед международным сообществом и добиваться полноценного признания результатов референдума 2014 года», – заявил Явлинский.
В рамках своего визита в город, политик так же совершил прогулку по городу, возложил цветы к памятнику героям второй обороны Севастополя на площади Нахимова, а также провёл встречу с губернатором города Михаилом Развожаевым, которому пообещал поддержку и помощь партии в решении городских проблем.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет