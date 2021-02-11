Перенесенные в прошлом сезонные простуды не защищают от SARS-Cov-2

11.02.2021, 20:24, Разное

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В ходе нового исследования ученые из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) проанализировали сотни образцов крови, взятых до пандемии. Более чем в 20% образцов исследователи обнаружили перекрестно-реактивные антитела к сезонному коронавирусу (CoV), которые потенциально могли связываться с SARS-Cov-2. У части доноров в этой выборке впоследствии подтвердился COVID-19. Б

Однако наличие перекрестного иммунитета никак не влияло на тяжесть COVID-19 — у пациентов с антителами к сезонному коронавирусу не было никаких клинических преимуществ по сравнению с другими больными. Кроме того, перекрестно-реактивные антитела не снизили риск заражения SARS-CoV-2, считают ученые.

Авторы также сравнили уровень этих антител в разных возрастных группах и обнаружили, что их уровень был примерно одинаков у детей и взрослых. В другом исследовании, проведенном в Великобритании, ученые предположили, что дети могут быть лучше защищены от COVID-19 благодаря тому, что у них выше титр антител к сезонным коронавирусам.

Сейчас авторы исследования намерены сосредоточиться на изучении клеточного иммунитета к коронавирусам (В-клетки и Т-клетки), которые потенциально могут снизить риск заражения и осложнений. Возможно, в отличие от перекрестно-реактивных антител они могут иметь защитный эффект.

Подобное исследование ранее провели российские ученые из НМИЦ гематологии. Они изучили образцы крови выздоравливающих пациентов с COVID-19, людей, которые не были инфицированы, а также образцы здоровых доноров из биобанка, взятых до пандемии. В крови переболевших пациентов были выявлены антитела и Т-клетки (или Т-лимфоциты), которые хранят информацию о ранее действовавших антигенах и способствуют формированию иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям. Однако в образцах здоровых доноров также обнаружился повышенный уровень Т-клеток, специфичных для SARS-CoV-2. Ученые предположили, что многократно перенесенные ОРВИ могли создать перекрестный клеточный иммунитет, но пока неизвестно, насколько он может защитить от SARS-CoV-2.