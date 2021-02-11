Мнение: Сексуально-агрессивный имидж
11.02.2021, 20:14,
Разное
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В ленте сегодня увидела.
Я думаю, что мужчины в камуфляже обороняются от таких женщин.
Потому что представьте себе такую.
Леопардовые лосины и каблуки:
Ногти:
Смоки айз:
Если вы представите все это вместе и с аксессуарами, то вы поймете, что вид у такой женщины угрожающий.
"Опасный" в плохом смысле.
Понимаете отличие сочетания "опасная женщина" в хорошем смысле и в плохом?
Сексуально-агрессивный женский вид угрожает мужчине, но не физической расправой, а сексом.
По сути угрожает тем, что должно быть для мужчины наградой.
Пугает его этим.
Агрессивный женский имидж может быть хорош, но в нем не должно быть никакой сексуальной агрессии.
Просто агрессивный, без сексуальной агрессии.
Понятно почему?
Приведете примеры для сравнения?
А агрессивный мужской имидж как выглядит, приведете примеры?
В чем разница между агрессивным мужским имиджем и сексуально-агрессивным?
И почему у женщин не так?
А потом давайте обсудим сексуально-няшный имидж женщин и мужчин. Противоположный сексуально-агрессивному.
Кому он идет, а кому нет?
Давайте попробуем разобраться в сексапиле. Мы только слегка этой темы коснулись, а в ней очень много всего интересного и неочевидного.
Источник: Эволюция
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