Мнение: Сексуально-агрессивный имидж

11.02.2021, 20:14, Разное

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В ленте сегодня увидела.



Я думаю, что мужчины в камуфляже обороняются от таких женщин.

Потому что представьте себе такую.

Леопардовые лосины и каблуки:

Ногти:

Смоки айз:

Если вы представите все это вместе и с аксессуарами, то вы поймете, что вид у такой женщины угрожающий.

"Опасный" в плохом смысле.

Понимаете отличие сочетания "опасная женщина" в хорошем смысле и в плохом?

Сексуально-агрессивный женский вид угрожает мужчине, но не физической расправой, а сексом.

По сути угрожает тем, что должно быть для мужчины наградой.

Пугает его этим.

Агрессивный женский имидж может быть хорош, но в нем не должно быть никакой сексуальной агрессии.

Просто агрессивный, без сексуальной агрессии.

Понятно почему?

Приведете примеры для сравнения?

А агрессивный мужской имидж как выглядит, приведете примеры?

В чем разница между агрессивным мужским имиджем и сексуально-агрессивным?

И почему у женщин не так?

А потом давайте обсудим сексуально-няшный имидж женщин и мужчин. Противоположный сексуально-агрессивному.

Кому он идет, а кому нет?

Давайте попробуем разобраться в сексапиле. Мы только слегка этой темы коснулись, а в ней очень много всего интересного и неочевидного.