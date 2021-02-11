 

Надвигающаяся на Москву снежная буря закончится только на следующей неделе

11.02.2021, 20:10, Новости дня
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В Москве в ближайшие часы ожидается снегопад, который продлится до следующего понедельника. Кроме того, в столице прогнозируется метель, снежные заносы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, предупредили в Комплексе городского хозяйства.

Температура воздуха в Москве опустится до -15 градусов, с понижением в понедельник до -23 градусов. Количество осадков может составить 20-30 мм, прирост снега – 25-35 см, передает РИА «Новости».

Городские службы переведены в режим повышенной готовности, для координации их работы создан оперативный штаб.

 «После начала снегопада коммунальная техника приступит к регулярному проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой. Оно будет проводиться раз в несколько часов в зависимости от количества выпавшего снега», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

«Для уборки снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», – добавил Бирюков.

Работа систем жизнеобеспечения города находится под особым контролем в связи с понижением температуры воздуха в столице. «На всех предприятиях Комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства», – заключил заммэра Москвы.

На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.

Водителей призывают быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности не использовать личный транспорт, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снежный покров в европейской части РФ будет сохраняться до второй половины марта.



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