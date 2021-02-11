Санду повторно выдвинула в премьеры Молдавии отвергнутую парламентом Гаврилицу

11.02.2021, 20:10, Новости дня

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Президент Молдавии Майя Санду повторно выдвинула кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу, ранее не набравшую ни одного голоса в парламенте.

«Я приняла решение выдвинуть кандидатом в премьеры госпожу Наталью Гаврилицу, которая должна подготовить и представить парламенту состав и программу нового правительства», – цитирует ТАСС заявление Санду. Она подчеркнула, что приняла такое решение после того, как ознакомилась с письмом, которое подписали 54 из 101 депутата, в поддержку кандидатуры Марианы Дурлештяну на пост главы кабинета.

По словам президента, она обнаружила подписи сомнительных лиц, которые возможно выражали свое мнение несвободно. «Среди них есть персоны, вовлеченные в кражу миллиарда из банков страны, депутаты, которые множество раз меняли партийную принадлежность, подозреваемые в коррупции и внешнем давлении», – сообщила Санду.

Ранее парламент не поддержал кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра республик, единогласно отклонив состав правительства, представленный ею.