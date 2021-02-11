Мнение: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов

11.02.2021, 20:06, Разное

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Статья режиссера Богомолова в Новой газете, названная им «манифестом», меня, по правде говоря, не то чтобы удивила, но и совершенно не впечатлила. Кстати, «манифест» у меня всегда ассоциируется с одним – «Призрак бродит по Европе…»

Ассоциация в данном случае не случайна. «Тот» манифест писали люди, принадлежащие к Европе, точнее, к западной Европе. И территориально, и культурно, и ментально. Логично, что их беспокоила именно Западная Европа, по которой и бродил какой-то там призрак.

Нынешний «манифест» пишет тоже европеец, но живущий в Европе восточной. Совершенно отличной от Европы западной. Возможно, он ощущает себя именно западноевропейцем, но тогда его пафос нужно было бы транслировать в «ту» сторону, но никак не в «эту».

Я глубоко взволнован призраком «этического рейха», который накрывает западноевропейскую цивилизацию. И категорически сочувствую западным европейцам: да что же это такое, опять рейх. Как вам не везет, бедолагам. Но в данном случае работает наиболее логичная в такой ситуации формула: «Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов». Если европейцы не могут жить без очередной версии рейха и очередного «нойе орднунг», то это их выбор и их судьба. С сугубо гуманитарной точки зрения я скорблю вместе с режиссером Богомоловым, но вместе с тем предоставляю европейцам (уточняю — западным европейцам) делать с собой всё, что они сочтут необходимым. Новый Освенцим — да ради бога, это ваш выбор. Главное, чтобы вы не повезли в него нас.

И вот здесь как раз и проходит точка моего полного неприятия воззрений манифеста Богомолова. Мы живем в Европе (ну, и в Европе в том числе). Но в восточной. И у нас тут свой собственный восточноевропейский рейх в полный рост и в полной красе. Уж что-что, а новый порядок в нашей стране устанавливается такой, что Гитлер, пожалуй, мог бы и поконспектировать. У них там, возможно, и «этический фашизм», но у нас криминальный фашизм, да еще и в терминально-террористической фазе поднимает голову — сложно не заметить.

Горевать по поводу судьбы духовно близких режиссеру Богомолову западных европейцев в таком контексте происходящего у нас я бы не торопился. Обсуждать, рассуждать и советовать соседу, что ему делать и на что обратить внимание, можно. Но только в том случае, если у тебя в твоем доме более-менее все в порядке и ты можешь привести его в пример. Но в нашем случае еще вопрос — чей фашизм «фашистее» – наш отечественный или западноевропейский. И что-то мне подсказывает, что наш покруче будет. Особенно по последствиям.

Собственно, это всё, что можно сказать о богомоловском «манифесте». Его обеспокоенность понятна и даже как-то трогает. Но совершенно не впечатляет. Пусть наши западноевропейские соседи сами как-нибудь разбираются со своим бедламом. Нам бы со своим управиться. Вот манифест про нас я бы почитал, а про «них» – а что там может быть полезного для нас?

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