Куда пойти в День всех влюбленных: предложения от московских ресторанов

11.02.2021, 20:04, Разное

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“Турандот”

День святого Валентина – особый праздник для ресторана “Турандот”: именно здесь влюбленные все чаще произносят заветные слова. В этом году темой праздника стали “Римские каникулы”. Ресторан украсит декор, соответствующий духу культового фильма. Во Флорентийском дворике все желающие смогут сфотографироваться у ретро-мотороллера Vespa, а каждый гость получит валентинку с признанием в любви на итальянском языке. В ресторане пройдет бранч для всех влюбленных, а затем будет доступно праздничное сет-меню от шеф-повара Дмитрия Еремеева.

“Кафе Пушкинъ”

Кондитерская “Кафе Пушкинъ” представляет десерты ко Дню всех влюбленных: “Сердце” из шоколадного бисквита с малиной и сливочным ганашем на две персоны, а также черносмородиновая “роза”. По желанию гостей праздничные лакомства могут доставить выдающиеся теноры и баритоны ведущих московских музыкальных театров. Десерты кондитерской в сопровождении оперных арий оставят незабываемое впечатление.

“Фаренгейт”

Специально ко Дню всех влюбленных шеф Макс Колпащиков приготовил сет из трех курсов и маленький комплимент – амисбуш. Гостей ждет красивая гастрономическая история про палтуса, его друга морского гребешка, который искал свою пюрешку из авокадо и, наконец-то, нашел ее. Кульминацией романа станет десерт “Влюбленные сердца”, состоящий из тонких пластин песочного теста, крема Наполеон, варенья из лепестков роз и клубники, а также освежающего сорбета со вкусом клубники и Просекко.

Sartoria Lamberti

14 февраля шеф-кондитер Наира Соседова и шеф-бармен Андрей Кобяков предлагают посмотреть иммерсивный спектакль по мотивам пьесы Шекспира “Ромео и Джульетта” и мультфильма “Бумажный роман” – на тарелке и в бокале. Шеф-кондитер представит премьеру – десерт “Нет повести прекраснее на свете …”. Чтобы начать представление, нужно открыть ящик и обнаружить свиток с текстом из шекспировского произведения под сургучной печатью. Под ним найдется пышная роза – при подаче десерт ароматизируется натуральным розовым экстрактом.

REGENT

Мясной ресторан Алексея Пинского представит четыре эногастрономических сета – формат, который позволяет подчеркнуть вкусо-ароматические характеристики и сочетания блюд и вин, выразив разнообразные эмоции и впечатления. Среди блюд – острый и жгучий кальмар с соусом том-ям, морской еж, черная икра и гребешок, тар-тар из карабиньеров с черной икрой, ризотто с лангустином и многое другое.

RA’MEN

В рамен-баре на Цветном бульваре приготовились к Дню всех влюбленных по классике: превратили обычные булочки бао в валентинки в виде красного сердца. Бао-валентинки с обжаренными креветками, свежими огурцами в устричном соусе и тобико можно будет заказать в баре 12, 13 и 14 февраля. Также весь февраль объявили месяцем любви. Поэтому самых популярных персонажей-раменов бара каждый пользователь сможет найти в Tinder. А за match с ними приготовили скидку -20% на все меню.

“Матрешка”

Ко дню Валентина в ресторане подготовили для гостей особенный десерт: бисквит из лесного ореха, мусс со вкусом карамели, ганаш из белого шоколада со сливочным ликером и миндальные лепестки. До 14.00 можно пригласить свою вторую половинку на поздний завтрак с игристым. А в 18.00 начнет свое выступление кавер-группа Moon Blue.

800 Contemporary Steak

К самому романтичному дню в ресторане 800 Contemporary Steak появится специальный авторский десерт в исполнении нового шеф-кондитера Петра Ла-пенкова – белоснежный “Ангел”, выполненный из молочного бельгийского шоколада с фундучным пралине, жидкой соленой карамелью, кусочками лесного ореха и хлопьями соли Fleur de sel, с хрустящей вафельной прослойкой. Специальный десерт можно заказать и с доставкой на дом уже сейчас.

“Шинок”

В этом году к 14 февраля для влюбленных пар шеф-повар Елена Никифорова подготовила серию блюд для двоих: нежный салат со страчателлой, голень ягненка с домашними разносолами и особое ностальгическое ассорти мини-десертов детства. Весь вечер для гостей работает фотозона с алыми маками и ретро-фотобудка, где каждый желающий сможет сделать моментальное фото на память.

“Волна”

Бренд-шеф ресторана Влад Пискунов разработал авторский сет для влюбленных: нежная креветка с манго, севиче из лосося со сладкой хурмой, черная треска со спаржей, а на десерт – панна-котта с гранитой из фейхоа. Романтичную обстановку вечера поддержит выступление cover-группы, которая исполнит знаменитые композиции о любви. Всех гостей ресторана ждет беспроигрышная лотерея призов от “Волны” и других ресторанов Maison Dellos.

Steak it easy

С 12 по 15 февраля в сети хоспер-баров будет действовать специальное предложение для пар – праздничный сет для двоих. Первый курс – микс-салат с камчатским крабом и манго, второй курс – стейк Флэт Айрон из мраморной говядины или стейк из тунца, третий – шоколадное мороженое с пряной вишней в роме, мятой и малиной. Приятный бонус – бутылка розового игристого.