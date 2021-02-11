Актер Даниил Белых ответил на вопросы по поводу седьмого сезона «Сватов»

11.02.2021, 19:54, Разное

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Во время светского премьерного показа фильма «Аферистка» Даниил Белых ответил на вопросы журналистов по поводу съемок седьмого сезона популярного сериала «Сваты». Работу над проектом вынуждены были остановить из-за пандемии коронавируса.

Как пошутил Даниил Белых, новую часть «Сватов» все так ждут, что создателям сериала уже «следует распродать ее в виде каких-то небольших клипов». С момента выхода последней части уже прошло много времени, но зрители не теряют надежды увидеть любимых героев и продолжение истории об их семье.

Актер также рассказал, как на его жизнь повлияли запреты, связанные с распространением коронавирусной инфекции. К ситуации он отнесся по-философски. Даниил Белых признался, что видит в пандемии даже некоторые плюсы для себя. Например, он начал наслаждаться жизнью и временем, проведенным с родными. Кроме этого, артист сам ходил по музеям и имел возможность полностью погрузиться в собственные мысли.

Как отмечает издание «Глобалмск.ру», в Сети неоднократно появлялась информация о том, что съемки «Сваты 7» будут проходить этим летом. Актеры, которые снимаются в сериале, признались: они с нетерпением ждут встречи друг с другом на съемочной площадке проекта.