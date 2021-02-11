Ученые: Гены определяют желание спать днем

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11.02.2021, 19:54, Разное
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Учёные из Массачусетской больницы общего профиля обнаружили, что гены человека определяют его желание спать днём. В исследовании принимали участие свыше 541 тыс. человек разной национальности и возраста.
Эксперты решили изучить геном человека для выявления в нём областей, ответственных за дневной сон. В этом им помогали коллеги из Университета Мерсии (Испания). В качестве испытуемых было отобрано более 541 тыс. человек. Все они сдавали генетический материал для исследований.

В ходе изучения были обнаружены некоторые области генома, которые доказывали наличие привычки спать днём. Всего удалось обнаружить 123 сектора, ответственных за эту особенность.

Также экспертам удалось обнаружить другие связи, предварительно отвечающие за привычку спать днём и кардиометаболическое здоровье. Несмотря на это, исследователи пока не торопятся заявлять о том, как именно влияет на жизнь человека дневной сон.

Источник: www.medikforum.ru



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