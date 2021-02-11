 

Актриса Мария Горбань похвасталась новой машиной Porsche

11.02.2021, 19:54, Разное
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В своем микроблоге Instagram Мария Горбань похвасталась перед подписчиками новым автомобилем Porsche бежевого цвета. Фолловеры пришли к выводу, что актриса получила шикарную машину в подарок, так как авто было элегантно перевязано голубой ленточкой.
Стоимость такого Porsche стартует от 5 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Мария Горбань расплакалась от счастья, когда увидела под накидкой автомобиль, о котором она мечтала. Многие подписчики в комментариях поздравили артистку с таким знаменательным событием. Также поклонникам очень интересно, кто преподнес актрисе такой дорогостоящий подарок. Один из фолловеров пошутил, что это презент «от Нагиева», с которым она снималась в сериале «Кухня».

Недавно в жизни Марии Горбань произошло еще одно радостное событие. Она стала законной супругой оператора Кирилла Зоткина. До того как зарегистрировать свои отношения, пара встречалась на протяжении четырех лет. Свой медовый месяц молодожены провели в Сочи.



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