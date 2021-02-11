 

Мнение: Новая молдавская коалиция

11.02.2021, 19:50, Разное
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В Молдавии в парламенте прокатили кандидатку в премьер-министры Наталью Гаврилцэ, выдвинутую Маей Санду. Во время дебатов, ей напоминали о том, что в ее окружении люди связанные с беглым олигархом Плахотнюком и бывшим премьер-министром Филипом, которого обвиняли в краже кредита на 1 млрд. долларов.
Вместо этого, местные социалисты создали ситуативный блок с партией "Шор" и движением «Pentru Moldova", чтобы получить техническое большинство в парламенте, для выдвижения своего кандидата, которым оказалась кандидатка от социалистов Мариану Дурлештяну (на фото), которая ранее работала послом в Лондоне https://primul.md/ru/mariana-durleshtjanu-sedmoe-mesto-v-razdele-forbes-50-samyh-vlijatelnyh-zhenshhin-rumynii/ и министром финансов в правительстве Гречаной. Если новой коалиции получится протащить своего премьера, то разумеется все попытки Санду полностью увести Молдавию на Запад будут заблокированы, как и попытки раскачать ситуацию с Приднестровьем, Кишиневу будет совсем не до этого – страна снова будет находится в состоянии перманентного политического кризиса, где ветви власти будут противостоять друг другу на фоне попыток распустить парламент и организовать новые досрочные выборы. Само собой, будет и не до Великой Румынии. В принципе, для РФ и ПМР это не самый плохой вариант. Брюссель и Вашингтон конечно будут не очень довольны, так что вангую усиление раскачки темы про необходимость срочно распустить парламент, провести досрочные выборы и лишить возможности социалистов блокировать "демократические реформы в Молдавии". В целом же, типичная для Молдавии история.

Источник: Colonel Cassad



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