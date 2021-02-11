Около 20% украинцев переболели COVID-19 – KSE

11.02.2021, 19:48, Новости дня

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В Украине до 20% жителей страны имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщается в результатах моделирования Киевской школы экономики (KSE), которые представили в презентации “Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19”.

Согласно моделированию, около 13–20% украинцев переболели коронавирусом. Среди медицинских работников этот показатель составляет 13,4%.

“Украина при одном из самых низких показателей новых выявленных случаев продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе из-за высокого показателя положительных случаев среди всех протестированных – 18%”, – говорится в сообщении.

В KSE отметили, что за прошлую неделю в Украине госпитализировали и выписали из больниц почти одинаковое количество больных.

“40% реанимационных коек стабильно заняты в больницах, отведенных для пациентов с COVID-19. Именно этот ресурс украинской системы здравоохранения остается наиболее уязвимым”, – заявил старший исследователь департамента экономико-политических исследований Юрий Ганиченко.

Согласно данным KSE, самая критическая ситуация с распространением COVID-19 в Закарпатской области, в зоне риска находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.

“Ситуация в Закарпатской области угрожающая из-за ограниченного количества больниц и реанимационных коек для пациентов с COVID-19. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях эти ресурсы более доступны”, – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 1 258 094 случая COVID-19, выздоровело 1 098 944 человека, умерло 24 058. За последние сутки в Украине зарегистрировано 5039 новых случаев инфицирования, умерло 124 человека, выздоровело 6568.

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