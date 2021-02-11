Мнение: Поганая путинская диктатура и прекрасная Америка будущего Байдена!

11.02.2021, 19:40, Разное

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Запасы этодругина на планете, конечно, таят быстрее, чем ледниковые шапки на полюсах. Вот уже Слепаков стал нерукопожатен, хотя еще вчера был своим, отлучили от кормушки в ЛИБЕРАЛЬНОМ институте товарища Илларионова, кто посмел критиковать прекрасную американскую демократию, выхватил мистер Явлинский – кто ходил в посольство США, пока Навальный прыщи в школе давил. И все это, каждый раз, когда я привожу эти и другие примеры нашим борцам за право посадить меня на бутылку правосудия – другое. Ведь в нормальных странах и по тексту. Но, подлую вату было не остановить!

Оцените. И приплюсуйте к тем 400 придуркам, которые зовут себя музыкантам и написали тут в фейсбуке письмо Путину – дескать, мы, умные, талантливые, не рабы, большей частью не из России – требуем отпустить Лешика, а то мы за себя не отвечаем. Ладно, цитирую:

Актриса Юлия Ауг дала видеоинтервью «Новой газете», в котором сообщила, что ее сняли с главной роли перед началом съемочного процесса из-за интервью «Дойче Велле», в котором она назвала Россию — тоталитарным государством и выразила поддержку оппозиции. Какой именно фильм имеется в виду Ауг не уточнила.

Ага – уже кричат, слышу, борцы против диктатуры – не дают бабе сказать, что она думает! Правда, честно сказать, я хрен бы знал, что это за актриса и хрен бы узнал – если бы не вот эа вонь. Но, теперь вторая часть нашего представления:

Агентство UTA уволило актрису сериала «Мандалорец» Джину Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Также от сотрудничества с артисткой отказалась студия Lucasfilm. Об этом пишет Deadline. Карано опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что евреев в Германии избивали их соседи, а не «нацистские солдаты».

У нас – тоталитарное государство, у них – демократия – не перепутайте. Причем, кстати, вот тут без сюрпризов – мне сейчас расскажут, что там увольняют ЧАСТНЫЕ КОНТОРЫ и им можно, а у нас ту же Бортич погнало родное государство в лице, если верно помню, Минкульта – запретив сниматься ей в лентах или проектах с участием госфинансирования.

Но, суть, конечно, одна. В НОРМАЛЬНЫХ СТРАНАХ – если ты будешь гнать волну – ты будешь изгоем, получать по харе, лишишься карьеры и т.д. и т.п. В России же, сначала с 80-х гнилотусовка оборзела, а затем и до сих пор – просто улетела с катушек. Им можно все – потому что они лучше нас.

Вот, задайте себе вопрос – почему 400 клоунов без профессии называют себя ЛУЧШЕ – чем мы с вами? Кто дал им право требовать? Кто дал им право думать, что мы сейчас также не соберемся и наберем, поверьте, если я кликну в Ютубе – куда как больше 400 голосов. Да, там будут дворники, пенсионеры, рабочие и т.д. – типа "быдло" для них – но будут.

И смысл один: товарищи актеры за редким исключением – на головку больные. Их профессия располагает к этому, а сегодня, когда берут кого попало – еще раз пнем Сашечку Бортич, которая от халявных московских денег совсем берега попутала – трудно быть актером и человеком. Мой любимый дедушка Де Ниро и тут умом тронулся. А может он и был такой, просто хочешь любить актера – не дай бог тебе узнать, какой он в жизни. Но эти де… де… демократы сейчас сами старательно нам показывают свое гнилье.

А потом будут как Макаревич про репрессии рассказывать.

Как жить, как жить…

Счастья вам.