 

В ООН подали жалобу на языковую реформу в школах Латвии

11.02.2021, 19:10, Новости дня
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Комитет по правам человека ООН рассмотрит реформу в Латвии, согласно которой школы нацменьшинств в стране переводятся на государственный язык обучения, сообщила партия «Русский союз Латвии» (РСЛ).

«Владимир Бузаев, наш депутат Рижской думы и сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, отправил в Комитет по правам человека ООН жалобу на языковую реформу в латвийских школах. «Константин Матвеев и еще 90 против Латвии» – под таким названием жалоба будет фигурировать в Комитете по правам человека ООН», – цитирует сообщение партии ТАСС.

Жалобу направили 34 семьи, в которых живут дети разных возрастов, от полутора лет до учащихся десятых классов. В РСЛ указали, что это позволило обжаловать все аспекты реформы, от «доминирования латышского языка в дошкольном образовании до полного запрета обучения на русском в средней школе».

Жалоба подана на нарушение статей Международного пакта о гражданских и политических правах, касающихся прав детей, запрета на все формы дискриминации и прав нацменьшинств, добавили в партии.

«Комитет по правам человека ООН уже ранее успешно рассматривал подобные жалобы из других стран, и эти прецеденты были успешно использованы Владимиром Бузаевым в подготовке нашего документа», – говорится в сообщении.

Ранее в Латвии вынесли приговор местному правозащитнику, антифашисту и активисту Штаба защиты русских школ Александру Гапоненко по уголовному делу о разжигании межнациональной розни. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва решительно осуждает продолжающийся в Латвии политический террор в отношении русскоязычных правозащитников и журналистов.



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