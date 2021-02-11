 

Китай запретил вещание BBC World News

11.02.2021, 19:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Китае запретили вещание британского канала BBC World News, сообщил китайский телеканал CGTN со ссылкой на заявление китайского управления радио и телевидения.

Регулятор полагает, что BBC World News нарушает принцип достоверности и непредвзятости, передает ТАСС со ссылкой на сообщение китайского телеканала.

Ранее британский регулятор лишил лицензии на вещание китайский канал CGTN. По его версии, редакционной политикой канала якобы заведовала не компания, получившая лицензию, а Компартия Китая.

Газета ВЗГЛЯД изучала, к чему могут привести новые конфликты Лондона и Пекина.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / “Этот огонь перегорел”. Волочкова рассталась с сожителем

02.09 / Рефат Чубаров: крымских татар вытесняют с территории полуострова

20.07 / В Сеченовском университете отреагировали на слухи о «вакцинации элиты» от коронавируса

14.07 / Индия обеспокоена ограничениями США для иностранных студентов

17.07 / Антон Геращенко: За третий раз нахождения за рулем в нетрезвом виде человека необходимо сажать

03.09 / Смоленская область и Росатом договорились о сотрудничестве

18.11 / Испытания американской противоракеты SM-3 Block IIA сняли на видео

04.08 / В Украине поездам дальнего следования могут разрешить высадку пассажиров в “красной” зоне

28.01 / Украинцы, переболевшие COVID, не получат вакцину в первой волне – Ляшко

08.10 / В РФ отреагировали на вручение Нобелевской премии по химии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска