Китай запретил вещание BBC World News
11.02.2021, 19:16,
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В Китае запретили вещание британского канала BBC World News, сообщил китайский телеканал CGTN со ссылкой на заявление китайского управления радио и телевидения.
Регулятор полагает, что BBC World News нарушает принцип достоверности и непредвзятости, передает ТАСС со ссылкой на сообщение китайского телеканала.
Ранее британский регулятор лишил лицензии на вещание китайский канал CGTN. По его версии, редакционной политикой канала якобы заведовала не компания, получившая лицензию, а Компартия Китая.
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